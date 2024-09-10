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星巴克ＸSTANLEY「暖棕色」漸層美翻　同色系袋款也超療癒

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▲星巴克STANLEY「暖棕色」漸層系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克STANLEY「暖棕色」漸層系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

秋意漸濃，現在的時節喝冷熱飲都合適，環保議題加上健康概念的趨勢，可重複使用的隨行杯也漸漸成為身上的時尚裝備，近期星巴克再與多次合作的美國STANLEY推秋季新品，以該品牌最熱門的漸層設計，染上秋日的暖棕色調，每個角度看都美翻天，星巴克還趁勢推出以暖棕為主色的各式包款，伴隨著消費者一起迎接秋日的淡淡詩意。

▲星巴克STANLEY「暖棕色」漸層系列。（圖／品牌提供）

STANLEY經典杯款從夏季開始夯到現在，因應季節STANLEY暢銷搶購款30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯，配合秋季推出暖棕新色系，並有各種不同尺寸，以漸層棕色從淺棕到深棕，相互搭配呈現漸層變化，帶來柔和且溫暖的視覺風格，4款漸層杯款叫人選擇困難重重，為日常生活增添一份溫暖與質感。

▲星巴克STANLEY「暖棕色」漸層系列。（圖／品牌提供）

而星巴克秋季包袋，也以柔和雅致帶有溫暖氣息的秋季色系，推出「卡其尼龍絎縫提背袋」、「杏色尼龍絎縫側背包」和「杏色尼龍絎縫斜背袋」，簡約的絎縫搭配柔軟舒適的面料材質，充滿秋季氛圍，3款不同的尺寸與袋型，可滿足各種不同外出需求，時尚與實用兼具再帶點文青氣息，很吸目光。

▲星巴克STANLEY「暖棕色」漸層系列。（圖／品牌提供）▲星巴克STANLEY「暖棕色」漸層系列。（圖／品牌提供）

說到文青風怎能不說無印良品？全台領先的網路購物平台東森購物，無印良品的線上品牌旗艦館將於9／10起試營運，並於9／19正式開幕。為慶祝此次合作，東森購物將推出眾多優惠，包含開幕首兩日全館85折，消費滿額送超熱門的黃麻購物袋等，聰明消費者可把握機會買起來。

▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）▲無印良品在東森購物上開旗艦店，限定兩天推85折優惠。（圖／品牌提供）

▲開幕限定9／10至10／2期間，女款輕量羽絨外套享優惠價1,390元；開幕限定9／19至9／23消費滿888元，登記即再贈黃麻購物袋A4縱型乙個（恕不累贈，送完為止）。

東森購物無印良品品牌旗艦館將有超過6,000種商品上架銷售，9／10至10／2期間，享多款獨家優惠，包括指定男女內褲系列任2件以上9折、黃麻收納袋任2件8折、自由組合收納包任2件9折、不鏽鋼廚房道具8折等。9／19至9／20開幕首兩日推出限定優惠，不限金額全面85折。9／19至9／23再加碼消費滿888元，登記贈黃麻購物袋A4縱型乙個。

關鍵字：

星巴克, STANLEY, 秋季新品, 環保, 文青, 東森購物, 無印良品

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