30歲後膠原蛋白流失嚴重！營養師教你「這樣吃」回復少女澎潤臉

▲豬皮富含膠原蛋白，但是攝取需適量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

過了30歲之後，感覺臉上膠原蛋白流失很快，好像再怎麼保養也回不到少女時的澎彈狀態，除了勤保養以外，原來用吃的也能重回少女肌膚，聽聽營養師高敏敏教你怎麼吃出澎潤感。

營養師高敏敏分享，想要肌膚Q彈，最主要就是要補充膠原蛋白，而膠原蛋白的功能也不僅於此，同時也能改善關節活動度、幫助傷口復原，高敏敏也提醒，若是經常熬夜，就很容易使自由基提高來破壞膠原蛋白，這就是為什麼肌膚會出現老化、細紋以及氣色不佳的情況。因此藉由補充天然膠原蛋白食物，能有效改善因膠原蛋白流失所造成的臉凹問題。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#魚骨/魚皮

魚類的膠原蛋白與人體的結構較相近，所以吸收效果也會比較好，內含有豐富的蛋白質，也可促進皮膚的新陳代謝。

#花膠（魚肚）

花膠是由海魚的魚膘洗淨曬乾後的食材，高蛋白質、低脂、低膽固醇的特性，很適合用來補充膠原蛋白，也不用擔心熱量高，通常可以用來煲湯或是煮粥。



#海蜇皮（水母）

不僅是熱量低、脂肪低、膽固醇低的食材，且蛋白質含量高，可以幫助皮膚新陳代謝 加速生成新皮膚。

#雞皮/豬皮

動物皮、軟骨、筋都有較多的膠原蛋白，但須注意內含的脂肪量也較高，適量補充即可。

#大骨湯

無論是豬骨、雞骨，經過長時間的熬煮後會釋放膠原蛋白，還有許多維生素、胺基酸包含在內，不過大骨湯調味時切勿放過多鹽巴，以免鹽分滯留體內導致水腫。

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