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微風廣場周年慶9／12登場　加碼「甜點特展」讓你好吃好逛

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▲微風廣場2024周年慶。（圖／業者提供）

▲微風廣場2024周年慶9／12開跑，今年加碼甜點展吸客，左起微風藝人佟凱玲、微風集團策略長廖曉喬、微風集團常董岡一郎、微風超市總經理西川正史、微風藝人宋蘋恩大合照。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼麗晶精品、台北101購物中心之後，主打精品的微風廣場周年慶也將在9／12登場，首6日祭出最高回饋23%，為強化購物體驗，還同步推出限時「甜點特展」，共有15個台日甜點品牌限時登場，面飛日本逛個街就能買到熱門伴手禮，有吃有逛還能打卡炫耀一下。

微風首波本館與南京周年慶，從9／12至9／30開跑，微風廣場珠寶、手錶消費滿3萬元送15000點（約價值1,500元）；國際精品滿1萬元送10000點；流行名品、飾品滿5,000元送5000點；香氛保養、女鞋滿3,000元送3000點。微風南京指定品牌消費滿1萬元送5000點；全館消費3,000元送3000點。

▲微風廣場2024周年慶。（圖／業者提供）

▲微風廣場 TOD’S TIMELESS相機包，推薦價75,900元

首六日9／12至9／17期間特別加碼，於微風廣場持聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點。Breeze Pay單筆消費滿6萬元贈12,000點、滿12萬元贈36000點。使用悠遊付消費，單筆消費滿1,000元還能再享最高7%現金回饋，總回饋最高可達23.3%。於微風南京指定品牌消費滿1萬元、全館消費滿3000元，再加贈1000點。

▲微風廣場2024周年慶。（圖／業者提供）

▲微風廣場 PRADA Prada Cleo花卉肩背包，推薦價130,000 元。

另為吸引顧客上門，微風廣場首次於周慶期間推出，匯集15款熱門甜點品牌的「微風甜點特展」，從9／12至9／17限時6天，在Breeze MEGA Studio藝文展演空間開賣NY奶油起司脆餅NEW YORK PERFECT CHEESE、2024東京車站銷量冠軍COCORIS 、AUDREY花束餅乾、銀座喫茶店に恋して的焦糖奶油布蕾塔、東京晴空戀三層夾心可可風味餅乾、砂糖奶油樹原味夾心餅乾等，此外ISHIYA G、小倉山莊與台灣六月初一、明月堂、南投埔里巧克力Feeling18等都能買到。

▲微風廣場2024周年慶。（圖／業者提供）

▲微風廣場肯園 X P.Seven _ ARK芳舟，推薦價5,250元。

微風表示，百貨通路越來越重視消費者體驗，除引進品牌之外，舉行活動讓消費者嚐鮮與擴大體驗已成趨勢，除甜點展之外，也將在館內空間舉辦LIVE HOUSE、藝文活動，並引進饗賓旗下日式精緻吃到飽餐飲「旭集」，增加目的客與開發新客源。策略長廖曉喬也表示，本館會朝年輕化持續邁進，目前也計畫把招牌活動「微風之夜」加入更多新體驗。

▲微風廣場2024周年慶。（圖／業者提供）

▲微風會員滿額禮Ed Hardy露營鋼杯。

微風首波周年慶包括本館、微風南京將在9／12登場，微風信義、微風南山、微風松高周年慶將在10／17開跑，最後則是11月微風台北車站周慶，預計全檔期業績目標58億元，全年業績345億元，均較去年成長5%。

▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）

▲台北101周年慶準備開跑，今年回饋最高達15%。（圖／各業者提供）

台北101周年慶9／5起正式開跑，針對自家聯名卡會員祭出15%的最高回饋，聯名卡新會員則有長達3個月的消費點數10倍送優惠，每年秒殺的101紀念小熊，今年則與浪琴表聯名，消費滿5萬元即可兌換。

台北101一年一度的周年慶活動從9／5起至10／13展開，祭出持有台北101聯名卡會員，在秘境花園觀景台、流行美妝、國際精品最高可享有15%回饋，並有機會搶先購買限量商品。而首次辦理聯名卡的消費者，更有長達3個月的點數十倍送優惠。

▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）

▲N°5 頂級珠寶系列《55.55 項鍊》；Mademoiselle J12 La Pausa 限定腕錶。

與台北101周年慶特色在於豐富多樣的品牌活動，除六大國際精品品牌的新店開幕外，三大快閃店也將在活動期間登場，CHANEL全球第五家、亞太區首間腕錶暨珠寶旗艦店已在8／27開幕，頂級腕錶品牌百年靈BREITLING，也將於9／3至9／22期間，在台北101打造快閃概念店，展示其140周年紀念限量錶款。

▲台北101、麗晶精品周年慶。（圖／各業者提供）

針對在地高端腕錶藏家最重要的World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞也登場，展示來自17個品牌共1,600件作品，並舉辦31場主題鑑賞會，其中包括多款全球首發的限量腕錶和高級珠寶，CHANEL高級腕錶暨珠寶也首次參加該活動，CHAUMET價值1億3500萬元的Harmonie項鍊也首度現身，主鑽石多達8.72克拉。

關鍵字：

微風廣場, 周年慶, 甜點特展, 回饋, 購物體驗

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