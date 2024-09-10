王一博新身分曝光帥照連發！穿小白鞋搭托特包「流量男神同款」揭曉

記者鮑璿安／台北報導

大陸男星王一博因演出戲劇《陳情令》打開知名度，深受時尚圈喜愛的他，繼成為LOEWE全球品牌代言人後，最近又拿下全新代言，升格鞋履品牌Jimmy Choo全球品牌代言人，並公開了他出鏡的帥氣形象照，同款單品也掀起粉絲們紛紛喊話購買，影響力相當驚人。

▲王一博驚喜演繹Jimmy Choo 2024年秋季系列單品 。（圖／品牌提供）

王一博驚喜演繹Jimmy Choo 2024年秋季系列單品，形象照詮釋出俐落率性的風格，他換上夾克搭配標誌性 DIAMOND LIGHT MAXI 休閒鞋，品牌採用全新面料打造輕鬆舒適的厚底鞋款。而王一博更手拿廓形柔軟的大尺寸DIAMOND 托特包，呈現鬆弛感的「男友穿搭」，一舉一動釋放魅力。





▲王一博換上夾克搭配標誌性 DIAMOND LIGHT MAXI 休閒鞋 。（圖／品牌提供）

對此新頭銜王一博也表示：「我很榮幸能以全球品牌代言人的身份加入 Jimmy Choo 大家庭。我很欣賞 Jimmy Choo 一 直以來對精湛工藝和卓越品質的追求，不斷創新的設計也使我能表達自我的個性和風格。」

▲珉奎演繹經典的90s直筒牛仔褲，搭配品牌標誌性的90s丹寧夾克及Modern Cotton Air四角內褲。（圖／品牌提供）

Calvin Klein則曝光了南韓大勢男團SEVENTEEN成員珉奎(MINGYU)所演繹的2024年秋季丹寧系列形象廣告，鏡頭下的每一瞬間刻畫出珉奎的多變獨特風格，這次出鏡的單品主要是牛仔褲系列，珉奎演繹經典的90s直筒牛仔褲，搭配品牌標誌性的90s丹寧夾克及Modern Cotton Air四角內褲，危險的低腰剪裁顯得格外性感，曬出藏在襯衫下若隱若現的緊實腹肌，根本電力破表。