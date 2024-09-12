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「自我感覺良好」星座Top 3 ！第一名嚴重自戀不可能為別人妥協

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▲戀愛,星座,。（圖／kbsdrama IG）

▲3星座堪稱「最有自戀傾向」 。（圖／翻攝自kbsdrama IG）

記者鮑璿安／台北報導

愛自己雖然是好事，但是過了頭便會成為自戀類型人格，他們不太在意其他人的感受，只會顧及自己的心情，想做什麼就做什麼，若從星座角度分析，以下3星座堪稱「最有自戀傾向」，上榜的要注意了，自戀雖然不是罪，但嚴重起來根本要人命！

Top 3 獅子座

獅子座的領導人格讓他們眼裡只有自己沒有別人，其他人就像是下屬一樣，務必聽從他的意見，若是不聽那麼他便會立刻控制不住情緒，施壓在周圍人身上。同時，獅子座也不愛在自己身上找問題，發生錯誤總覺得是別人出錯，這樣的態度也讓人十分倒彈。

Top 2 金牛座

完全不意外，金牛座上榜了，他們其實是十足扮豬吃老虎的星座，常常會扮演成一副沒有殺傷力的樣子，但只是保護色而已，因為金牛若是自戀起來，根本沒其他人什麼事。而且金牛通常不太會幫別人考慮，只有在意自己在意的事情，有時候會伴隨大男人心態，一般女生遇到了實在是吃不消。

Top 1 處女座

處女座是完美主義者，有時候聽到別人的稱讚，自信心跟著也爆棚，而且處女座幾乎只崇拜自己，認為自己站得比別人高、看得比別人遠，在感情上也是，十足的優越感又愛狡辯，很難愛別人比自己更多。因此可以發現付出比較多的永遠是另一半，而不是處女，但處女還是如同大男人般陶醉在其中。

► 看似天真「其實超有心機」星座Top 3 ！第一名演技強　把人耍得團團轉

關鍵字：

星座, 自戀, 人格特質, 運勢, 金牛座, 獅子座, 處女座

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