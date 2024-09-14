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羽球男神「王昶」女友是她？錢天一發光素顏肌上熱搜　公開4招小秘訣

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文／美人圈

有關注今年巴黎奧運的朋友肯定都知道羽球圈出了一名男神，他就是來自中國隊的微笑男神「王昶」！雖然王昶圈了一票女粉，但賽後他也不打算藏著，直接在直播中大方公開自己已經有女友，男友力MAX。日前網上也起底王昶女友就是被譽為「中國最美乒乓球員」的錢天一，就連女方奧運會後發文也能撇見王昶在下方留言，態度相當大方。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲中國羽球男神王旭、最美兵乓球員錢天一。（圖／weibo@V王昶V、@錢天一321）

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

雖然兩人並未正面承認情侶關係，但王昶大方在錢天一微博留言的舉動已讓眾多CP粉嗑到不行！（圖／weibo@錢天一321，下同）

不少粉絲發現，錢天一不僅球技了得，原生素顏肌更是打趴一眾女孩，從光澤度、平滑度、白晰度都堪稱是天然美女的最佳範本，難怪能勾走男神心！究竟要如何養出錢天一同款亮到發光的健康肌，以下也公開4招小秘訣，先筆記起來。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

發光素顏肌養成秘訣

一：保濕

「保濕」絕對是養出素顏美肌的關鍵之一，肌膚吸飽充足水分不僅能維持表面光澤度，還能促進良好的角質層新陳代謝，就不容易產生細紋、粉刺與痘痘。定期敷保濕面膜、每天攝取足夠的水分都是保持皮膚水嫩飽滿的方式。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲保濕絕對是養出素顏美肌的關鍵之一。（圖／IG@ahc.official）

編輯推薦：FORTE 抗引力塑妍緊緻面膜

FORTE抗引力塑妍緊緻面膜能加強肌膚補水效果，讓皮膚主動喝水，同時無任何化學物質添加，可以讓皮膚達到舒緩、安撫之功效，使用後有感彈潤緊緻，淡化細紋又能回復肌膚彈力！

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲FORTE 抗引力塑妍緊緻面膜，1盒3片入／NT$1,480。（圖／FORTE）

編輯推薦：LUSH 抹茶面膜

想打造柔嫩且綻放亮麗光采的肌膚嗎？就讓由富含營養成分調製而成的LUSH抹茶面膜，為肌膚注入能量吧！蘊含強健肌膚的螺旋藻粉和抹茶粉，以及富含維他命C的檸檬汁，可提亮膚色；而純素的甘油則可讓肌膚更為水潤。成分中選用的有機荷荷巴油來自祕魯沙漠中的灌木，這是當地齧齒動物與鳥類的重要棲息地。在呵護肌膚的同時，也對環境盡一份心力。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲LUSH 抹茶面膜，NT$550。（圖／LUSH）

二：代謝老廢角質

暗沉膚色、毛孔堵塞會讓整體膚況看上去黯淡無光澤、沒有精神，死皮長期堆積在皮膚表面甚至可能引發痘痘等肌膚問題。而適時代謝掉臉上老廢角質和黑色素沉澱可以讓皮膚恢復光滑、透亮！物理性去角質通常使用含有微粒的磨砂產品或去角質工具，透過輕輕畫圈按摩皮膚來去除角質；化學性去角質則是利用含有酸類成分（如水楊酸、果酸等）的護膚品，溫和地溶解老廢角質，促進皮膚新陳代謝。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲適時代謝掉臉上老廢角質和黑色素沉澱可以讓皮膚恢復光滑。（圖／weibo@錢天一321、nomel）

編輯推薦：nomel 有感．角質煥新調理水

nomel這款「有感．角質煥新調理水」以傳統果酸AHA搭配PHA葡萄糖酸的完美比例，再加入幫助舒緩的植物萃取，有感調理肌膚深淺瑕疵，疏通毛孔與改善粉刺問題，淡化頑固痘印，溫和去角質，敏感肌也用的放心，讓你輕鬆得到光澤肌膚。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲nomel 有感．角質煥新調理水，NT$1,450。（圖／nomel）

編輯推薦：SYS SKIN 去角質凝膠

來自台灣SYS SKIN的去角質凝膠好評度超高，編輯自己使用完也很驚艷，想回購！這款去角質產品是凝膠質地，使用胺基酸溫和地代謝粗糙老廢角質，無柔珠配方搭配專利小分子膠原蛋白胜肽，分子小能夠有效穿透毛孔幫肌膚修護、補水，兼具清潔與保濕效果，讓肌膚透亮不暗沉。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲SYS SKIN 去角質凝膠，NT$1,380。（圖／SYS SKIN）

三：注重防曬

眾所皆知，紫外線（UV）是導致皮膚變黑、出現色斑和加速老化的主要元兇。想要擁有錢天一同款亮到反光的膚質，夏天就得好好注重防曬了！防曬不僅僅是在烈日下進行，平日日常活動如戶外運動、購物，甚至在陰天或室內也需要注意防曬。勤擦含有含有SPF（防曬係數）和PA值的防曬產品，能有效阻擋紫外線對皮膚的侵害，減少黑色素的生成，並保護皮膚免受光老化的影響。搭配物理防曬，如遮陽帽、墨鏡和防曬衣，能進一步提升防曬效果。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

編輯推薦：VERSO N°2 全光譜防曬清透乳 SPF50 PA++++ 

VERSO N°2全光譜防曬清透乳超越市面常見防曬功效，除了抵禦曬傷曬老的紫外線（UVB & UVA），甚至能預防最深層卻最容易被忽略的藍光（HEV），直接給予三防功效，提供肌膚全方位防護。重點是無色無香、親膚成分，就連最敏感的眼周也可使用！

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲VERSO N°2 全光譜防曬清透乳 SPF50 PA++++ ，40ml NT$2,100。（圖／10/10 APOTHECARY提供）

編輯推薦：FORTE 超輕透水感防曬凝乳SPF50+

可同時對UVA及UVB進行阻隔防護，為肌膚提供全面性高效防護透明罩，降低紫外線對皮膚的傷害，有效延緩肌膚產生老化的現象，提供防護維持全方位防曬效果，為肌膚築起高度防護網。 

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲FORTE 超輕透水感防曬凝乳SPF50+，50ml／NT$900。（圖／FORTE）

四：溫和清潔

每天皮膚都會暴露在外界環境中，會積累灰塵、油脂、化妝品殘留等污垢，這些汙垢如不及時清除，會堵塞毛孔，影響肌膚的呼吸和代謝，導致膚色暗沉、粗糙，甚至引發痘痘等問題。選擇一款適合自己膚質的溫和清潔產品，能夠有效去除污垢和多餘油脂，同時保留皮膚的天然油脂平衡，維持皮膚的健康屏障。清潔時，應以輕柔的手法打圈按摩，避免用力過猛，同時注意使用適當的水溫，避免過熱或過冷的水，因為極端的溫度也可能會對皮膚造成刺激。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲溫和清潔是保養的基本。（圖／weibo@錢天一321、IG@round.lab）

編輯推薦：ORBIS 雙重酵素潔顏粉 - 炭吸附版

ORBIS夏日全新推出的「雙重酵素潔顏粉- 炭吸附版」特別適合有粉刺黑頭煩惱的人使用！加速起泡配方可以更輕鬆搓出超濃密含炭精華泡泡，可以深清毛孔，掃除髒汙，且與藍色經典版一樣都含有三種美容保溼精華，油肌偏乾肌洗後水嫩不緊繃。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲ORBIS 雙重酵素潔顏粉 - 炭吸附版，50g NT$550。（圖／ORBIS）

編輯推薦：nomel 溫柔．水嫩潔膚露

nomel 溫柔．水嫩潔膚露，溫和成分貼近肌膚的弱酸pH值，同時有效清潔，維持角質飽水度，避免肌膚乾燥不適，清潔完瞬間柔滑透亮，各種膚質都適用。

▲錢天一保養 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲nomel 溫柔．水嫩潔膚露，100ml NT$500。（圖／nomel）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 王昶, 錢天一, 保養

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