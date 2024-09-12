大霈露長腿有心理障礙　金鐘許願穿出輕鬆女神感　

▲李霈穿Stella McCartney棕褐色明線排釦大衣74,000元、米裸色Elsa褶皺高筒靴41,600元，搭配胡桃木色Falabella迷你托特包43,600元。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

英國設計師品牌Stella McCartney專門店今（12日）於BELLAVITA寶麗廣塲一樓盛大開幕，女星李霈瑜（大霈）穿最新棕褐色明線排釦大衣配米裸色Elsa褶皺高筒靴亮相，她剛入圍2024金鐘獎「生活風格節目主持人」與「兒童少年節目主持人」獎項，藏不住開心心情，對於當天走紅毯的戰袍，她說：「我想毫不費力得出彩，所以禮服不用太華麗，可能不會有亮片，看起來很輕鬆的女神感。」

▲李霈逛Stella McCartney新店相中不少新鮮貨。（圖／記者陳雅韻攝）

已擁有2座金鐘獎生活風格節目主持人獎座的大霈，入圍本屆金鐘獎兩項主持獎項，被好友林柏宏問：「你是要多會主持？」傅孟柏則封她為「金鐘公務員」，她開心說這次若再拿獎，想買Stella McCartney經典Falabella包款新款毛茸茸版本犒賞自己，首要任務是開始尋紅毯最美戰袍，問及何種時尚風格絕不願意嘗試？她說：「我雖然身高170公分，但對於穿迷你短褲、迷你裙很沒安全感，一定要像今天一樣再配長靴。」她招認無法像韓團BLACKPINK成員一樣火辣裝扮，心理有障礙。





▲Stella McCartney專門店於BELLAVITA盛大開幕。（圖／Stella McCartney提供，以下同）

▲模特兒穿Stella McCartney秋季系列白色釦飾無袖洋裝，74,000元。





▲Stella McCartney藍色Falabella折疊式毛圈布手提包，52,100元。

▲Stella McCartney黑色斑點印花限量版鑲釘Falabella迷你托特包，43,600元。

▲Stella McCartney黑白Elyse厚底鞋，32,900元。





▲Stella McCartney黑色Falabella嘴唇樂福鞋，34,600元。

全新開幕的Stella McCartney專門店，完整呈現「鳥瞰視角」主題的2024秋冬新品，從不同高度觀察世界，展現結構性設計與流動廓形的對比，並持續展現設計師對於材質的堅持，大量使用負責任的再生材料，包括經典羊毛、無殺戮羽毛和再生金屬配件，照樣展現精品級的質感與時尚感。





▲Stella McCartney冬季系列服飾奢華、帥氣與性感風格兼備。

同樣在BELLAVITA寶麗廣塲開設專賣店的法國品牌BALMAIN，近日發表以邁阿密海濱為靈感的2024早秋系列，大量運用菱格紋元素裝飾服裝，於黑白色調中交錯延展，搭配金色細節華美無比，讓人聯想到邁阿密愜意、奢華而優雅的度假氛圍。





▲南非超模Candice Swanepoel（右）演繹BALMAIN早秋新裝。（圖／BALMAIN提供，以下同）





▲BALMAIN 2024早秋系列黑白色系後繫帶鞋設計優雅。