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Rain深夜抵台！全黑低調造型擋不住高顏值　傍晚將現身FENDI精品店

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記者鮑璿安／台北報導

韓流天王Rain已於昨深夜低調抵達台灣！他受邀出席今12日的 FENDI Taiwan Diamond Towers 精品店開幕活動，機場造型就搶先帥翻一波，他身穿飛行員夾克搭配Baguette Soft Trunk包款，展現滿滿的巨星架勢。而韓星金世正也將在今天中午預計12:10 pm抵達桃園國際機場，將在台灣停留三天兩夜。

▲▼ rain 。（圖／品牌提供）

▲▼ rain 。（圖／品牌提供）

▲▼ rain 。（圖／品牌提供）

▲Rain身穿秋冬24男裝系列墨綠色羊毛衫，外搭灰色羊絨飛行員夾克。（圖／品牌提供）

FENDI 品牌好友RAIN在深夜現身台灣桃園國際機場，但仍擋不住他的男神光環，Rain身穿秋冬24男裝系列墨綠色羊毛衫，外搭灰色羊絨飛行員夾克，手中更拎著FENDI Selleria縫線工藝的 Baguette Soft Trunk包款，輕便造型卻不失魅力，Rain也不忘對著鏡頭揮手微笑展現親和力。這次他時隔5年來台，活動受邀嘉賓還有謝欣穎、Dizzy Dizzo 蔡詩芸，讓人相當期待。

▲▼韓星 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲金世正 。（圖／品牌提供）

金世正首次以 LONGCHAMP 品牌大使身份來台揭幕《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》活動，出席9月13日（五）品牌在台北松山文創園區舉辦的派對，預計當天晚間6點金世正會在星光紅毯上現身。而她提前來台，航班資訊也公開了，將搭乘大韓航空KE185班次，預計12日12:10 pm抵達桃園國際機場，將經由寰宇禮遇通關服務入境，此行在台灣將停留三天兩夜。


 

關鍵字：

韓流天王, RAIN, 金世正, FENDI, LONGCHAMP

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