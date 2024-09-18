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2024秋冬時尚關鍵字！「Very Demure」歐美超夯　復古浪漫風仍是主流

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Very Demure示範名人：艾瑪史東。（LV提供）

圖文／鏡週刊

最近歐美超夯的流行語「Very Demure」，你追上了嗎？除了珍妮佛羅培茲、金卡戴珊等演藝名人，爭相表露自己的Demure態度，就連美國總統拜登、NASA太空總署也跟風引用。到底什麼是Very Demure？今年秋冬還有哪些時尚關鍵字不可不知？

#Very Demure　翻轉老端莊

【靚鑑賞】2024FW時尚說文解字

▲今年秋冬，DIOR設計師刻意放寬了復古套裝的線條，同時解放女性的造型與行動。（DIOR提供）

Demure，中文直譯是端莊、保守，但可別被字面上的意思騙了，Very Demure之所以爆紅，起源自TikTok跨性別美妝網紅Jools Lebron，發布一系列貼文喊出 「Very demure, very mindful」，其形象卻與客觀認知的端莊低調大相逕庭，藉此主張「我的端莊，由我定義」。

經典的MISS DIOR以年輕化的塗鴉方式呈現，Very Demure!DIOR MISS DIOR瓷釉釦小牛皮提包，NT$115,000。（DIOR提供）

▲經典的MISS DIOR以年輕化的塗鴉方式呈現，Very Demure!DIOR MISS DIOR瓷釉釦小牛皮提包，NT$115,000。（DIOR提供）

然而，打破刻板框架，並非代表惡搞「端莊」，Jools Lebron的下一句「very mindful」突顯用心的重要性，在展現自我意識和獨特品味的同時，不忘顧及他人感受。如今，Very Demure已成為跨越風格的時尚態度，若不知如何跟風，不妨就從翻玩經典開始吧。

PRADA秋冬推出多款包包腕帶，可掛在各種經典手袋上，混搭出新鮮感。水蛇皮皮革腕帶，NT$31,000。（翻攝自PRADA官網）

▲PRADA秋冬推出多款包包腕帶，可掛在各種經典手袋上，混搭出新鮮感。水蛇皮皮革腕帶，NT$31,000。（翻攝自PRADA官網）

#Coquette Aesthetic　酷甜新潮流

示範名人：張員瑛。（翻攝自장원영 IG）

▲示範名人：張員瑛。（翻攝自장원영 IG）

示範名人：Jennie。（翻攝自Jennie IG）

▲示範名人：Jennie。（翻攝自Jennie IG）

「Coquette Aesthetic」一詞的出現，最早可回溯到2021年，去年開始翻紅成了大勢關鍵字。Coquette有調情之意，如今演變為甜美中帶點嫵媚性感的「嬌媚少女美學」，與Bowcore風格相輔相成，由蝴蝶結領軍大舉進攻時尚圈，不少品牌秀上洋溢滿滿少女心。

PRADA秋冬系列中綴滿蝴蝶結的洋裝，令人噴發少女心。（翻攝自PRADA官網）

▲PRADA秋冬系列中綴滿蝴蝶結的洋裝，令人噴發少女心。（翻攝自PRADA官網）

Coquette Aesthetic的成功，少不了KPOP的推波助瀾。IVE張員瑛、BLACKPINK Jennie和Jisoo、Somi全昭彌等多位韓星的舞台造型與私服穿搭，除了蝴蝶結無所不在，充滿女人味的蕾絲、綢緞、花卉與芭蕾元素，示範了Coquette Aesthetic可鹽可甜的不同樣貌。

科技感降低甜度，想減糖就選這款。CHANEL金屬質感小羊皮晚宴包，NT$164,300。（翻攝自CHANEL官網）

▲科技感降低甜度，想減糖就選這款。CHANEL金屬質感小羊皮晚宴包，NT$164,300。（翻攝自CHANEL官網）

這款Dior Logo蝴蝶結墜飾跟鞋，不怕過度裝可愛。DIOR J'Adior露跟平底鞋，NT$31,000。（DIOR提供）

▲這款Dior Logo蝴蝶結墜飾跟鞋，不怕過度裝可愛。DIOR J'Adior露跟平底鞋，NT$31,000。（DIOR提供）

#Slow Morning　慵懶慢時尚

示範名人：陳柏霖。（peter wu提供）

▲示範名人：陳柏霖。（peter wu提供）

今年快速竄紅的社群關鍵字「Slow Morning」，直白翻譯就是「慢早晨」。意旨在開啟忙碌一日之前，先進行簡短的暖機儀式，舉例來說，為自己準備早餐、做幾個伸展運動等，身心別在一大早就被匆忙焦慮占據。

如果不嫌螢光粉太高調，BALENCIAGA這套秀服可以直接全包了。（BALENCIAGA提供）

▲如果不嫌螢光粉太高調，BALENCIAGA這套秀服可以直接全包了。（BALENCIAGA提供）

這分鬆弛感也延伸至穿搭風格上，主張慵懶舒適又不失優雅的時尚態度。或許可以學妮可基嫚，把自己丟進一件羊毛大衣中，享受彷彿還躲在被窩裡賴床的美好；抑或效法陳柏霖，套上質地輕透的寬鬆襯衫，即便踩著夾腳拖依舊不減時髦。（還是人帥的關係？）（笑）

UGG雪靴也是演繹Slow Morning的熱門搭配。Unisex's Venture Daze Ultra Mini雪靴，NT$7,680。（翻攝自UGG官網）

▲UGG雪靴也是演繹Slow Morning的熱門搭配。Unisex's Venture Daze Ultra Mini雪靴，NT$7,680。（翻攝自UGG官網）

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關鍵字：

鏡週刊, 2024FW, Very Demure, 時尚關鍵字

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