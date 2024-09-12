別讓乾荒唇洩漏年齡！最新唇部保養單品一次看

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

嘴唇的肌膚比臉部還嬌弱，因為沒有油脂腺分泌天然油脂，更需要用心呵護，隨著年紀增長，嘴唇的膠原蛋白會逐漸流失，唇紋也會跟著加深，因此養成護唇的習慣，必須從現在就開始做起。

▲（MALIN+GOETZ）高防護潤唇凝膠SPF30，10ml，550元。

兼具防曬與護唇功效，添加維他命E、熊果酸，幫助提亮唇色並減少紫外線傷害。強效保濕複合物維持雙唇水潤，留蘭香葉賦予唇部肌膚沁涼感受同時綻放清新怡然的自然香氣。

▲APIVITA 膠原緊緻彈潤眼唇霜，15ml，1,750元。

合品牌專利蜂膠緊緻多酚與植物性膠原蛋白，蘊含高達96%天然成分，深層修護細紋、提拉肌膚輪廓並補充水分，讓肌膚重現年輕光采。.

▲CLARINS 彈潤植萃固態美唇油，#01初露薔薇，1,100元。

市面上第一款、便利攜帶的固態唇油，不僅能終結唇部乾燥卻杜絕油光滿溢，也能修飾唇色兼顧自然透光、杜絕老氣，用剛剛好的滋潤和剛剛好的唇色，

▲Carmex小蜜媞 minis 3入組（草莓/鳳梨/櫻桃）防曬SPF15修護唇膏，219元。

草莓、鳳梨、櫻桃，3種水果口味護唇膏一次擁有！添加SPF15防曬係數，預防紫外線UVB傷害，維生素E幫助對抗唇老化，滋潤保濕、撫平唇紋超有感。

▲LANEIGE 粉澎潤5D潤唇精萃，12g，900元。

添加牡丹膠原蛋白複合物TM，雙唇恢復彈性，看起來澎潤彈嫩，5D玻尿酸讓雙唇飽滿水分，並添加神經醯胺微囊，減緩嘴唇乾皮，滑順滋潤雙唇不暗沉。