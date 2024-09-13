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國際時尚媒體抗老大賞推薦！東森自然美「白藜蘆醇活顏系列」引爆搶購潮

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▲▼ 東森自然美,白藜蘆醇活顏系列,抗老,保養。（圖／東森自然美提供）

▲「白藜蘆醇活顏系列」上市創千萬佳績，更獲BAZAAR抗老大賞評審肯定。

生活中心／綜合報導

東森自然美半世紀以來堅持提供最好的品質和服務，累積眾多消費者良好口碑及產品高滿意度，摘獲多項國內外大獎，包含國家級榮譽「國家品牌玉山獎」、亞太傑出企業「勵志品牌獎」、比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞、Pure Beauty Global Awards美妝界奧斯卡等國內外獎項榮譽，實為台灣之光。2024年全新推出的「白藜蘆醇活顏系列」也在今年BAZAAR抗老大賞中脫穎而出，成為專家們一致推薦的年度最佳抗老保養品。「白藜蘆醇活顏系列」以突破性的抗老配方，結合白藜蘆醇、NMN以及外泌體技術，為愛美人士提供有感的抗老保養品，迅速吸引市場目光，引發搶購熱潮，上市一週即賣破千萬。

BAZAAR抗老大賞由活躍於美妝界、各有專長的保養專家擔任評審老師，經3周的試用後，公開公佈評選結果，為消費者提供最精準的抗老建議。東森自然美以高品質的抗老保養產品獲得專業評審老師們的青睞，得獎商品「白藜蘆醇活顏菁萃液」含美白成分維他命Ｃ酸葡糖苷勻白膚色，更複合多種植萃精華，結合三大核心成分及白藜蘆醇、菸鹼醯胺鎮定修護肌膚，密集修護達到緊實抗老、煥發肌膚光采。「白藜蘆醇活顏系列」以有效的抗老護膚效果獲得業界專家及消費者的雙重肯定，憑藉其科學基礎的創新配方深受市場青睞，讓肌膚輕鬆邁向年輕光澤的極致美肌。

▲▼ 東森自然美,白藜蘆醇活顏系列,抗老,保養。（圖／東森自然美提供）

▲「白藜蘆醇活顏菁萃液」以創新配方，榮獲BAZAAR抗老大賞最佳乳液獎。

「白藜蘆醇活顏系列」激發透亮肌　喚醒青春的秘密武器

東森自然美科研團隊為了對抗肌膚老化問題，汲取全球護膚領域的先進經驗，將關鍵成分「白藜蘆醇」結合最新外泌體，「白藜蘆醇活顏系列」應運而生。以「核心三元素」為肌膚提供全面護理，主成分為「白藜蘆醇」協同萃取自波爾多葡萄藤的「葡萄瓊漿菁萃」，均勻膚色和改善暗沉、提供保護，徹底賦活肌膚。其次，對抗老化關鍵因子活化素「NMN」提升對環境的傷害，維持青春肌齡；最後再搭配「外泌體」技術，透過強大的修護能力，提升肌膚的緊實度和彈性。

「白藜蘆醇活顏系列」滿足各種肌膚需求實現光感美肌，先以「白藜蘆醇活顏菁萃露」進行打底保濕，為肌膚注入滿滿水潤，加上洋甘菊及索拉蘆葦協助舒緩鎮定和提亮保濕；再用含維他命Ｃ葡糖苷的「白藜蘆醇活顏菁萃液」密集修護，使肌膚勻淨透亮，綻放光感美肌；接著透過含鎖水磁石及泛醇的「白藜蘆醇活顏菁萃乳液」持續補水，搭配洋甘菊、甘草酸二鉀等成分舒敏，提升肌膚的通透緊致光采。想進一步提升肌膚飽滿度，必用「白藜蘆醇活顏菁萃霜」以鎖水磁石搭配發酵葡聚醣補水舒敏，並補充可溶性膠原成分達到修護，實現貴婦般的豐盈線條輕鬆擁有漂亮好命肌。

「白藜蘆醇活顏系列」不僅融合了創新科技和高效活性成分，更以科學證據為基礎，提供針對性解決方案。源自東森自然美「人證、物證、科學做見證」的理念，以及對於美容科技的不懈追求與突破，為所有愛美者帶來前所未有的保養新體驗。無論是想預防肌膚老化的輕熟齡肌，還是需要溫和護理的敏感肌，都能透過「白藜蘆醇活顏系列」找到適合自己的完美護膚方案，一步步從內到外全面呵護，讓每一寸肌膚都能綻放年輕光澤，展現自信風采。

▲▼ 東森自然美,白藜蘆醇活顏系列,抗老,保養。（圖／東森自然美提供）

▲「白藜蘆醇活顏系列」以核心三元素白藜蘆醇、NMN、外泌體為肌膚提供全面護理。

東森自然美官網：https://www.nblife.com.tw/
東森自然美Youtube：https://youtu.be/xaY-6wQQCI4

關鍵字：

東森自然美, 白藜蘆醇活顏系列, 抗老, 保養

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