LG「AI乾衣機」自動偵測乾衣模式　細緻衣物免怕乾過頭

▲LG首度將AI技術導入乾衣機，可自動偵測衣物的重量、柔軟度，最適合的乾衣方案。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



隨著AI技術的發展大勢，智慧家電也正悄然升級，韓家電品牌LG目前積極向AI技術靠攏，首款以AI功能為主打LG AI Dry「免曬衣乾衣機」，強調能更精細的偵測使用者的衣物類別，選擇最佳乾衣模式，提供更具智慧的衣物護理解決方案。

LG宣布在台推出AI Dry乾衣機，最大亮點在於其AI智慧偵測功能。該系統能自動辨識衣物重量與柔軟度，並透過紅外線感應器即時監測衣物濕度，為每次乾衣過程選擇最佳模式，有望解決消費者在面對不同衣料時的困擾，大幅提升乾衣效率。

除AI技術外，這款乾衣機還搭載多項貼心設計，主打獨家的「6 motion仿自然晾衣技術」，可模擬6種晾衣動作，包括散開、均勻、拋鬆等，讓衣料更有自然感。操作介面採用LCD智慧液晶旋鈕，以便使用者能輕鬆掌握各項功能。

容量方面，LG AI Dry提供20公斤容量設計，可應對各類大件衣物與寢具的乾衣需求，且採用110V家用電源，免除複雜安裝程序，提升使用便利性。目前AI智慧乾衣機已在台上市，售價51,900元，即起至9／30購買可獲贈「LG生活健康富貴金燦禮盒」。

而日前LG家電也在台試行「月租方案」，推出針對冷氣機、洗烘衣機、電子衣櫥等特定品項，以5年期間進行租用，消費者僅需付入門價，便可將家電帶回家，在租期5年期間，LG官方包辦保固、維修、保養清洗、耗才更換等服務，5年後使用者可選擇留下家電或租用新品，因應包含後續服務，其整體價格約比單買產品金額多出30%至50%不等，目前已有200位消費者採租用制。

▲象印新款EVERINO小尺寸烘烤微波爐在台上市。（圖／品牌提供）



象印2023年推出的STAN.烘烤式微波爐，今年象印再次擴展其家電產品線，推出新型烘烤微波爐，以純白極簡風格作為主打設計，且針對現代小家庭的需求，推出體積更小巧、功能多樣化的烘烤微波爐。消費者還能透過AR虛擬體驗，直接從手機觀看產品放置在家中的虛擬畫面，避免尺寸不合、風格不搭情況發生。目前該產品已在台正式上市，售價19,990元。





象印因應市場趨勢，推出了專為2至3人小家庭設計的烘烤微波爐新品。這款容量23公升的微波爐較之前產品體積較小，並具備象印引以為傲的「空中微波」、「微波燒烤」和「酥脆微波」三大功能，避免加熱不均或油炸食品變軟等情況。



品牌表示，新款EVERINO烘烤微波爐採用高階機型的紅外線感知器技術，能夠根據食材溫度精準設定加熱時間，確保每道料理的最佳口感。此外針對消費者對家電尺寸與空間搭配的困擾，也推出AR虛擬體驗功能，透過特定應用程式，可將產品與自家庭環境進行視覺化搭配，增加購物的便利性與精確度。