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王鵬傑加持奎士咖啡可頌　路易莎8款新早餐上市

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▲奎士咖啡、路易莎咖啡均推餐飲新品。（圖／各業者提供）

▲奎士咖啡王鵬傑操刀足足有27公分長的浮誇系巨可頌，售價288元，9月限定販售。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著秋季的腳步漸近，咖啡連鎖品牌紛紛推出新品。奎士咖啡推出為期三個月的「可頌三部曲」系列，請來王鵬傑加持；路易莎推出全新「活力滿點早餐派對」組合，共有8種選項，希望滿足當前消費者對多元化早餐的需求。

▲奎士咖啡、路易莎咖啡均推餐飲新品。（圖／各業者提供）

奎士咖啡推出「可頌三部曲」餐飲體驗，從9月起每月都會推出一款特色可頌。由長達27公分的「巨可頌」在9月先登場，由世界麵包冠軍王鵬傑操刀，採用紐西蘭奶油、33層摺疊工法，創造出層次分明的口感，售價288元；10月「扁可頌」搭配黑糖煉乳和焦糖肉桂沾醬營造秋冬味，兩個售價188元；11月「迷你可頌」附贈三種沾醬，包括太妃糖、煉乳和藍莓醬，創造多樣口感，9個一組售價458元。

▲奎士咖啡、路易莎咖啡均推餐飲新品。（圖／各業者提供）

業者也在市府旗艦店的櫥窗上貼上可愛大型貼紙，營造網美打卡的新熱點，購買系列的顧客還能獲得限量的可頌貼紙，為這次的美食之旅增添一份紀念價值。

▲奎士咖啡、路易莎咖啡均推餐飲新品。（圖／各業者提供）

路易莎咖啡近期推出「活力滿點早餐派對」系列，包含八種不同風味的早餐，包括「麥香玉米蛋磚壓」將玉米、歐姆蛋和乳酪夾在吐司中，經過高溫壓製後呈現外脆內軟的口感；「紅麴蔓越莓貝果」採用法國麵粉製作，主打口感紮實有嚼勁，其他則有「鮪魚歐姆蛋堡」、「火腿起司蛋瑪芬堡」等多種選擇，都是針對匆忙的上班族設計的快速早餐。

「活力滿點早餐派對」系列價格從65元起跳，每份附贈中杯錫蘭紅茶。如果想升級為美式咖啡，只需加15元；想喝拿鐵的話，則多加30元就能滿足。

關鍵字：

美食, 咖啡, 早餐, 可頌, 麵包, 路易莎, 奎士咖啡

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