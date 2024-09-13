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浪琴表潛水錶3認證放心下潛　新色出擊顯露活潑調調

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▲Longines,Montblanc 。（圖／公關照）

▲浪琴表Legend Diver復刻傳奇潛水錶赤陶紅款（左起），潮水綠與礫岩灰款各114,700元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）朝海、陸、空全方位發展，今年歡慶Legend Diver系列潛水錶65周年，推出3款新色潮水綠、赤陶紅與礫岩灰面盤，以活潑設計嶄新亮相外，內在也更上層樓，是一只通過COSC瑞士天文台認證、ISO764認證以及ISO 6425標準認證的潛水錶，防水300米。

▲Longines,Montblanc 。（圖／公關照）

▲浪琴表Legend Diver復刻傳奇潛水錶防水300米。

浪琴表Legend Diver系列招牌特色是雙錶冠與內側雙向錶圈，去年推出重新設計的Legend Diver直徑39毫米時尚黑與復古藍兩款腕錶大獲好評，今年持續壯大陣容，打造潮水綠、赤陶紅與礫岩灰塗漆面盤，並配置重新調校的全新微調錶扣，連夜光顯示設計也相當用心，特別以兩種螢光顯示色區分時與分，讓佩戴者在黑暗中能輕鬆辨識；內載具絕佳抗磁性的獨家L888.6自動上鍊機芯，動力儲存達72小時。

▲Longines,Montblanc 。（圖／公關照）

▲浪琴表Legend Diverr復刻傳奇潛水錶具COSC瑞士官方天文台認證、ISO764認證，更取得潛水錶ISO 6425標準認證。

萬寶龍（Montblanc）同樣符合ISO 6425潛水標準、品牌首款潛水錶1858系列Iced Sea自動腕錶，配備雙色陶瓷錶圈，防水也達300米，最吸睛是靈感源自Mer de Glace冰川的灰色冰川圖案面盤，運用gratté-boisé的特殊古老技術打造，完美呈現冰川的深邃感。

▲Longines,Montblanc 。（圖／公關照）

▲MONTBLANC 1858系列Iced Sea日期顯示自動腕錶，107,600元。（圖／萬寶龍提供）

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關鍵字：

浪琴表, Longines, Montblanc, 萬寶龍

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