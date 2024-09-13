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百年靈劃時代救難錶連張國煒都想收　古董錶展細訴140年歷史

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▲▼Breitling,VC 。（圖／公關照）

▲百年靈即起至16日於台北101專賣店舉辦Time Capsule時間膠囊展。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

9月的台灣錶界熱鬧非凡，各品牌不約而同在發表新品的同時，也從瑞士總廠調來頗具規模的古董錶，讓錶迷能更深入了解品牌。今年歡慶140周年的百年靈（Breitling），繼日前發布與星宇航空聯名限量錶，也在台北101專賣店啟動Time Capsule時間膠囊展覽，展出許多品牌史上第一之作，包括1942年第一款智慧腕錶Chronomat、飛行員的最愛—1952年具備飛行滑尺設計的Navitimer腕錶等，一系列深具歷史意義的古董錶展至16日。

▲▼Breitling,VC 。（圖／公關照）

▲1952年百年靈推出配有圓形滑尺的Navitimer腕錶。

藉由百年靈Time Capsule時間膠囊展覽，錶迷能領略品牌在各時代的大膽創意，例如發明了現代計時碼錶、為第一款飛行員腕錶裝上圓形飛行滑尺，以及1995年百年靈Emergency緊急求救腕錶誕生，劃時代的作品讓星宇航空董事長張國煒也心動。而歡慶品牌140歲生日，百年靈推出Premier、Navitimer航空計時和Chronomat機械計時3款限量紀念錶，均搭載百年靈第一枚萬年曆計時功能的B19機芯，無須重大調校也可維持百年精準度，動力儲存長達96小時。

▲▼Breitling,VC 。（圖／公關照）

▲1995年百年靈Emergency緊急求救腕錶問世。

▲▼Breitling,VC 。（圖／公關照）

▲百年靈Premier、Super Chronomat與Navitimer 140周年限量版萬年曆腕錶。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）也正在台舉辦「匠藝幾何」古董錶展，從1600件珍藏中精選從18世紀至今造型獨特且深具代表性的古董時計，彰顯各年代的文化與時尚風格，15日至28日於品牌台中大遠百專賣店展出，30日將移師至江詩丹頓台北信義遠百A13概念店，展至10月7日，讓錶迷一窺橫跨300年設計與機械創意的演變。

▲▼Breitling,VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓展出1918年女用黃金菱形錶款。（圖／江詩丹頓提供）

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關鍵字：

百年靈, BREITLING, 江詩丹頓

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