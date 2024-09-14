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賀錦麗辯論戰袍全套Dior　最愛戴珍珠、腳踩Converse帆布鞋

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▲▼賀錦麗 。（圖／路透社）

▲賀錦麗於總統大選辯論會上，穿黑色Dior褲裝配白襯衫上陣。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

代表民主黨角逐美國總統大位的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），在11日舉辦的美國總統辯論中發動激烈攻勢，讓對手川普（Donald Trump）處於下風，大眾普遍認為她不卑不亢的表現明顯優於川普，當天她的戰袍為全套Dior黑色羊毛褲裝，俐落剪裁襯托出她的幹練風格，配上白色絲質襯衫又注入幾分優雅，低調而端莊的造型讓大眾能聚焦在她辯論的內容中。

▲▼賀錦麗 。（圖／路透社）

▲賀錦麗同時搭配珍珠耳環，為俐落造型增添優雅氣息。（圖／路透社）

辯論當天賀錦麗穿全套Dior褲裝，不忘搭配她最愛的珍珠耳環，潤白色澤恰好與她的白色絲質襯衫相呼應。她在大學時期就愛上戴珍珠，因為當時她參加姐妹會（Alpha Kappa Alpha，簡稱AKA）的代表珠寶就是珍珠，她不僅拍畢業照時戴著珍珠串鍊，從事公職後更成為她日常最重要的配件，她尤其喜歡較大尺寸的珍珠，輕易吸引目光。

▲▼賀錦麗 。（圖／路透社）

▲賀錦麗是珍珠愛好者，經常佩戴兩排式珍珠項鍊。（圖／路透社）

近日賀錦麗行程滿檔，襯衫配西裝是她跑行程的標準裝扮，但若參加與選民面對面的造勢大會，她會換下高跟鞋，穿上她最喜歡的Converse帆布鞋登台，以親民造型與選民搏感情，政治語言不僅只在每個表情或手勢，整體造型也傳達了深層意涵。

▲▼賀錦麗 。（圖／路透社）

▲賀錦麗於北卡羅萊納州舉辦的造勢大會上，穿Converse帆布鞋亮相。（圖／路透社）

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關鍵字：

賀錦麗, Dior, Converse

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