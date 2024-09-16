fb ig video ETtoday search mobile

CASETiFY推iPhone 16系列軍規保護力　時尚到想掛在包包外面

>

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著蘋果公司最新 iPhone 16 系列和 Apple Watch Series 10 及 Ultra 2 的發表，市場上相應的配件產品也讓人興奮起來。配件品牌CASETiFY近日宣布推出全新系列手機殼和智慧手錶錶帶，保護性、功能性都升級，還有時尚外型讓你想把它掛在包包外面。

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

CASETiFY新品主打升級版「Ultra 終極防摔手機殼」，最大特色是將原本只在四角的彈力保護角擴展到手機殼上緣，大幅提升整體的防護能力。可通過從10公尺高度、連續260次的多角度防摔測試，達到10倍軍規級的防摔標準，且延伸的保護角可以當作固定點，讓用戶掛上背帶或吊飾，打造出個人化的穿戴風格。

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

▲升級的Ultra終極防摔手機殼將彈力保護角擴展至手機殼上緣，提升抗衝擊力且可作為背帶配件固定點。

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

對於喜歡輕薄設計的消費者來說，也推出輕薄款的終極防摔手機殼，採用獨家研發的TesseLock防摔科技，四個凸起的彈力保護角，抵禦手機摔落時可能受到的邊角衝擊力，且新一代終極防摔手機殼較上代的厚度薄了5%、重量也輕了11%，大幅減輕手機殼的重量，此系列提供透明/黑色、霧面黑色、森林綠、水藍色、櫻草粉、鈷藍色6種顏色選擇，售價2,610 元。

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

▲iPhone 16 系列終極防摔手機殼通過 6.5 公尺高的防摔測試，透過獨家技術工法，大幅減輕手機殼的重量。

CASETiFY其他系列包括人氣印花、強悍防摔手機殼、內建0-150度活動式相機環立架的強悍防摔立架手機殼、經典時尚的鏡面手機殼和簡約質感的波紋手機殼均已推出iPhone 16系列款式，售價1,960元起。

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

為迎接史上擁有最大的錶面顯示螢幕的Apple Watch 10，Bounce Odyssey錶帶特別設計的加高邊框與強化角，提供極致防護效果，售價2,280元；以收入式鈕扣設計讓佩戴與調整更加輕鬆的終極錶帶，也有5種簡約純色選擇，售價2,250元。

▲casetify新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY Bounce Odyssey 錶帶支援新一代 Apple Watch Series 10 與 Ultra 2。

隨著iPhone 16的上市，充電配件也迎來更新需求。亞果元素推出Qi2認證磁吸無線充電座Mag Qube與Mag Tube，以具有未來感的設計吸引果粉。兩款充電座均支援15W的iPhone MagSafe磁吸快充，並強調針對蘋果產品進行了優化，讓使用者能夠以最快的速度為iPhone充電。

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

Mag Qube和Mag Tube的外型分別以立方體和圓柱體呈現，風格上充滿了Cyberpunk的未來科技感，緊扣當前的AI進化潮流，具備感應式觸控旋轉支架設計，使用者只需輕觸即可改變充電座的角度，提供45度的最佳視角，讓手機螢幕的觀賞體驗更為舒適。同時，這些充電座還能夠同時為Apple Watch、AirPods等無線充電設備充電，滿足多設備使用者的需求。

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

▲美型3C周邊。（圖／各品牌提供）

Mag Qube和Mag Tube磁吸無線充電座售價為2,790元，9／10起推出早鳥預購優惠，Mag Qube與Mag Tube推出62折早鳥價，有興趣消費者不妨先搶卡位。

關鍵字：

手機殼, 錶帶, 配件, iPhone, AppleWatch, casetify

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最敗家的三大星座！TOP 1愛吃懂玩　不知不覺荷包就空了

最敗家的三大星座！TOP 1愛吃懂玩　不知不覺荷包就空了

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1不能忍受身邊人過更好　只想摧毀撫平心中不安

嫉妒心最強的三大星座！TOP 1不能忍受身邊人過更好　只想摧毀撫平心中不安

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

你同時看到幾張臉？測試隱藏的天賦 金高銀一頭長髮全剪了！頂「小男孩寸頭」穿魚骨禮服登紅毯 最近難入睡？補充5款「助眠食物」　讓你一覺到天亮 韓星包包掛飾風潮！LV兔子玩偶、Miu Miu花卉皮革　新吊飾就像換新包 第一眼看到小狗還是蝴蝶？秒測你在另一半心裡有多重要 圖片中看到哪組數字？測試你的脾氣好不好 蔡依林44歲生日「漂漂的」　6條勵志金句讓你越活越美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面