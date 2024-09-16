CASETiFY推iPhone 16系列軍規保護力　時尚到想掛在包包外面

▲CASETiFY新款iPhone 16手機殼系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著蘋果公司最新 iPhone 16 系列和 Apple Watch Series 10 及 Ultra 2 的發表，市場上相應的配件產品也讓人興奮起來。配件品牌CASETiFY近日宣布推出全新系列手機殼和智慧手錶錶帶，保護性、功能性都升級，還有時尚外型讓你想把它掛在包包外面。

CASETiFY新品主打升級版「Ultra 終極防摔手機殼」，最大特色是將原本只在四角的彈力保護角擴展到手機殼上緣，大幅提升整體的防護能力。可通過從10公尺高度、連續260次的多角度防摔測試，達到10倍軍規級的防摔標準，且延伸的保護角可以當作固定點，讓用戶掛上背帶或吊飾，打造出個人化的穿戴風格。

▲升級的Ultra終極防摔手機殼將彈力保護角擴展至手機殼上緣，提升抗衝擊力且可作為背帶配件固定點。

對於喜歡輕薄設計的消費者來說，也推出輕薄款的終極防摔手機殼，採用獨家研發的TesseLock防摔科技，四個凸起的彈力保護角，抵禦手機摔落時可能受到的邊角衝擊力，且新一代終極防摔手機殼較上代的厚度薄了5%、重量也輕了11%，大幅減輕手機殼的重量，此系列提供透明/黑色、霧面黑色、森林綠、水藍色、櫻草粉、鈷藍色6種顏色選擇，售價2,610 元。

▲iPhone 16 系列終極防摔手機殼通過 6.5 公尺高的防摔測試，透過獨家技術工法，大幅減輕手機殼的重量。

CASETiFY其他系列包括人氣印花、強悍防摔手機殼、內建0-150度活動式相機環立架的強悍防摔立架手機殼、經典時尚的鏡面手機殼和簡約質感的波紋手機殼均已推出iPhone 16系列款式，售價1,960元起。

為迎接史上擁有最大的錶面顯示螢幕的Apple Watch 10，Bounce Odyssey錶帶特別設計的加高邊框與強化角，提供極致防護效果，售價2,280元；以收入式鈕扣設計讓佩戴與調整更加輕鬆的終極錶帶，也有5種簡約純色選擇，售價2,250元。

▲CASETiFY Bounce Odyssey 錶帶支援新一代 Apple Watch Series 10 與 Ultra 2。

隨著iPhone 16的上市，充電配件也迎來更新需求。亞果元素推出Qi2認證磁吸無線充電座Mag Qube與Mag Tube，以具有未來感的設計吸引果粉。兩款充電座均支援15W的iPhone MagSafe磁吸快充，並強調針對蘋果產品進行了優化，讓使用者能夠以最快的速度為iPhone充電。

Mag Qube和Mag Tube的外型分別以立方體和圓柱體呈現，風格上充滿了Cyberpunk的未來科技感，緊扣當前的AI進化潮流，具備感應式觸控旋轉支架設計，使用者只需輕觸即可改變充電座的角度，提供45度的最佳視角，讓手機螢幕的觀賞體驗更為舒適。同時，這些充電座還能夠同時為Apple Watch、AirPods等無線充電設備充電，滿足多設備使用者的需求。

Mag Qube和Mag Tube磁吸無線充電座售價為2,790元，9／10起推出早鳥預購優惠，Mag Qube與Mag Tube推出62折早鳥價，有興趣消費者不妨先搶卡位。