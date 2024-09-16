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《媽媽朋友的兒子》庭沼珉出道太胖曾被罵　靠5方法瘦一圈美出新高度

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文／美人圈

Netflix新劇《媽媽朋友的兒子》日前開播，主演庭沼珉、丁海寅化學反應引發話題，其中不少人更是注意到庭沼珉的美貌及纖細好身材，她不僅比例完美，而且身材纖細勻稱、毫無贅肉，更過分的是胸前還相當有料！其實庭沼珉先前也曾因為「太胖」被罵，後來才瘦身10公斤，這次一起看看她的減肥瘦身技巧、瘦身不瘦胸！

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

▲《媽媽朋友的兒子》熱播中。（圖／tvN）

庭沼珉出道時曾被罵「最醜女一」，瘦10公斤美出新高度

庭沼珉在2010年時以韓劇《惡作劇之吻》出道，與當時正紅的金賢重合作，出道作就收穫不少話題！但是當時剛出道的她還未褪去嬰兒肥，不僅有肉肉的臉蛋、腿型也較為粗壯，因此一出道就被不少網友點名是「最醜女一」，真的很過分！

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

▲庭沼珉出道時期肉肉的。（圖／데일리안

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

▲庭沼珉在2010年時以韓劇《惡作劇之吻》出道。（圖／MBC）

後來庭沼珉開始以飲食搭配運動的方式，尤其在飲食上更是嚴格，健康瘦下來整整10公斤，而且瘦得纖細又勻稱、胸部完全沒有縮水！在之後的大熱韓劇《心靈的聲音》、《今生是第一次》及《還魂》，到現在的《媽媽朋友的兒子》中都可以看她一步步的蛻變，美貌迎來新高度！

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

▲庭沼珉。（圖／tvN）

庭沼珉瘦身方法

1：一天當中以「午餐」為主

庭沼珉之前就說過，自己不是那種「天生瘦或易瘦」體質，出道初期更是常常因為肉肉臉被網友嫌胖，因此她在飲食管理上尤其嚴格，減肥期間更是一天只吃一餐，以午餐為主，避免晚上進食而發胖。不過老實說，這種激進的方式不太建議一般人嘗試，相對溫和的168，也就是將三餐在8小時內吃完，會相對好執行。

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

▲庭沼珉嚴格進行飲食管理。（圖／IG@somin_jj，下同）

2：營養均衡最重要，補充蛋奶製品不瘦胸

為了避免瘦到胸部，庭沼珉在飲食上不會刻意忌口，但會注意份量，另外更是會補充足夠的蛋奶製品以及高膳食纖維的蔬果，不只增加飽足感，也幫助身體攝取充足的營養。為講求均衡，庭沼珉也常常會選擇小菜及食材多樣化的韓食，不吃過量、剛剛好吃飽就好。

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

3：瑜伽、皮拉提斯、芭蕾雕塑身材

庭沼珉以前就有練芭蕾的習慣，其實芭蕾舞是很好的燃脂塑身運動，可以高度燃脂之外還可以幫助拉長肌肉線條，另外瑜伽、皮拉提斯也可以幫助達到雕塑曲線的效果，讓肌肉練得更緊實外，身形線條也更好看。

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

4：戒高糖飲食、自帶環保杯喝水或美式

庭沼珉為了消水腫，也早早就戒掉高糖的飲料，平時也會自帶環保杯、裝上一杯消水腫的美式黑咖啡，每天提醒自己要喝滿充足的水量，不僅可以加強身體新陳代謝、消水腫，連帶的肌膚也會跟著變透亮！

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

5：針灸加強輔助

屬於「易胖體質」的庭沼珉，除了飲食搭配運動的方式之外，她也分享會定期以針灸的方式來改善體質，針灸是透過刺激穴道，調整腦部的飽覺中樞、來達到降低食慾的效果，也可以幫助身體代謝及熱量的消耗，用多種方式搭配出最適合自己的瘦身方法，才可以堅持下去。

▲庭沼珉 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

《媽媽朋友的兒子》劇情+角色介紹：丁海寅&庭沼玟青梅竹馬，《背跑》李承協成健身教練

Netflix《媽媽朋友的兒子》庭沼珉是瘋女子專業戶　《今生是第一次》難忘，第3部更經典！

《瑞鎮家2》最美實習生高旻示也胖過！5個瘦身技巧甩肉14公斤，狂瘦一圈、小腹無贅肉

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 媽媽朋友的兒子, 庭沼珉

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