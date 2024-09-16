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超萌漫畫瀏海、貓咪鎖骨髮正夯！2024「秋冬髮型趨勢」一次看

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記者曾怡嘉／綜合報導

秋冬腳步即將接近，頭髮頭皮養護專家萊法耶分享2024秋冬髮型流行趨勢，今年秋冬的主軸轉向髮型層次感的運用，透過調整髮型長度與層次感的高低交錯，營造減齡少年感與慵懶隨性、可酷可甜，同時好整理、可幫助提升五官精緻度。

秋冬髮色方面，則回歸最基本純粹之色調，柔軟仙氣的白金色、溫暖的美拉德色系、及氣質顯白的原生黑茶色回歸，透過瀏海與捲度的調整，打造夢幻漫畫女主角風格。

▲▼2024「秋冬流行髮型趨勢」一次看 。（圖／翻攝自IG）

▲New Jeans Hanni。（圖／翻攝自IG/newjeans_officia）

#少年感低層次短髮

以低層次與黑茶色營造豐厚感、微微參差不齊、帶點凌亂的短髮，充滿學生及少年氣息。平常可讓髮尾捲翹度自然呈現，也可特別使用電棒營造捲度帶出女人味。

▲▼2024「秋冬流行髮型趨勢」一次看 。（圖／翻攝自IG）

▲朴圭瑛（翻攝自IG/lavieenbluu)

#甜酷必備高層次狼尾剪

集合帥氣、率性與日雜空氣感於一身的狼尾剪，是今年短髮女孩必嘗試的造型，此款髮型的重點在於拉高頭髮層次後，層次及自然的蓬鬆度可幫助修飾臉部線條。也可透過染較淺的髮色中和帥氣，更顯清純甜美。

▲▼2024「秋冬流行髮型趨勢」一次看 。（圖／翻攝自IG）

▲IVE 張員瑛。（圖／翻攝自IG/for_everyoung10）

#超萌漫畫瀏海

比一般厚重齊瀏海更有空氣感、微微透出額頭的漫畫瀏海。不僅顯瘦小臉，更使整個人宛如洋娃娃般，五官精緻感瞬間提升。

▲▼2024「秋冬流行髮型趨勢」一次看 。（圖／翻攝自IG）

▲AESPA Karina。（圖/翻攝自IG/katarinabluu)

#貓咪鎖骨髮

由狼尾剪及水母剪演變而來，高層次搭配精緻的微捲，輕微的凌亂感，形成慵懶撩人的弧度，同時非常清爽好整理。可搭配中分八字瀏海，臉型更修飾。

關鍵字：

髮型, 秋冬, 流行, 髮色, 漫畫

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