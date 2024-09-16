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iPhone相機超實用技巧！台灣攝影師5招拍下絕美星空、自製高清證件照

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文／LOOKin

蘋果在每年的秋季發表會上所推出的重點商品中，大家最關注的莫過於便是新一代iPhone有什麼進化與更新！首要免不了對蘋果新機顏色的討論，而再者便是強大的相機功能有哪方面的躍進，也可由此觀察到蘋果iPhone的相機功能總是備受期待的！iPhone相機確實好用，但該怎麼用才能發揮它的強大功能，這次編輯來分享兩個很實用的拍照技巧，學起來才不會辜負那昂貴的iPhone售價啊！

蘋果iPhone相機超實用技巧

1. 怎麼用蘋果iPhone拍攝星空

晚上抬頭看見絢麗燦爛的滿天星斗，或是高掛在空中的明月，想拍下這眼裡看到的美麗瞬間，拿起手機按下快門卻發現，拍起來的畫面遠差於當下的真實所見，只有黑濛濛的一片畫面以及如同灰塵般的小點。其實這並非是因為iPhone相機能力不足，蘋果官方分享了台灣攝影師Paddy趙培均的拍攝密技，看完瞬間豁然開朗。

▲趙培均在今年IPPA風景類拿到第一名的照片。（圖／Apple／攝影師：趙培均）

趙培均在今年的iPhone Photography Awards（IPPA）風景類拿到第一名的照片，即是走訪紐西蘭南島的蒂卡波（Tekapo）時所拍攝，照片中的星空上半部是著名的獵戶座，而正中央最耀眼的是金牛座中最亮的恆星－畢宿五，畫面中同時有兩顆流星飛逝，是個十分難得的瞬間。

Paddy 分享了這張星空照片的拍攝技巧：

「星空攝影首要須避免光源的侵擾，無論是遠方地面的照明光害抑或是月光，都會影響到成像品質；因此在 「選址」與「拍攝方位」將是第一個課題。我在最一開始對於構圖的設想，就期望以平靜的湖面倒影作為前景。雖然著名的蒂卡波湖是其中一個選擇，但由於當時獵戶座將出現在西北偏西的方位，若在蒂卡波湖的東岸拍攝，有極大的可能會受到鄰近熱門景點（好牧羊人教堂）遊客產生的光害影響。因此便透過地圖及觀星App來選擇其他更為合適的拍攝地。」

1. 要獲得清晰的星空成像，必須要將手機安置在三腳架上，三角架強烈建議有可安裝沙袋或倒勾的款式，透過額外的重物來加強穩固，使拍攝過程中不易受到風勢搖晃的影響。

2. 在微光且手機穩固的情況下，iPhone通常會自動進入30秒的夜間模式；如果沒有，亦可以手動調節，也很有可能是手機不夠穩固而無法觸發。以手指觸碰快門鍵的瞬間，可能也會使手機晃動造成成像模糊，因此也建議可以藉由藍芽遙控器或者倒數拍攝，避免前述的情況發生。

3. 最後，在獲取成像後應檢視其曝光效果，如果有不盡理想之處，可以在拍攝介面調整曝光補償（一般建議在 -1.0／ -0.7／ -0.3 ／ +0.3／+0.7／+1.0 之間依情況調節）

2. 怎麼用蘋果iPhone拍攝證件照

需要緊急補辦護照或是各種需要繳交證件照的時候，現在不用特地出門上照相館找攝影師，直接用自己的iPhone就能拍出救急的證件照！

用iPhone拍攝證件照的技巧：

1. 光線良好的情況下，並且將相機設置為「人像模式」，可以選擇預設的「自然光」，編輯個人比較推薦的是「攝影棚燈光」，光影效果比較立體，臉會看起來比較精緻！

▲用iPhone拍攝證件照。（圖／LOOKin提供，下同）

2. 點選拍攝好的照片，並按住照片中的人物主體，將其從背景中分離出來，然後點擊「拷貝」。

3. 將圖像貼到「備忘錄」APP當中後，以螢幕快照截取備忘錄的照片，點按「編輯」和「裁切」。

4. 點選右上角的矩長方形圖標，便可以調整成適合當作證件照的寬高比例，一張用來應急的證件照就完成啦！

延伸閱讀

iPhone 16 PRO有泰坦玫瑰色？！外媒iPhone 16系列新色預測，機身新增拍攝按鈕！

蘋果手機iPhone隱藏功能懶人包：鍵盤打字、拍照錄影…28個超實用功能教學，必學技巧詳細圖解

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, iPhone, 相機, 技巧

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