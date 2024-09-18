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韓妞愛牌Mardi Mercredi登台兩家門市地點曝光！台灣限定臘腸狗T恤必敗

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記者鮑璿安／台北報導

以標誌性小雛菊圖案走紅的南韓服飾品牌Mardi Mercredi，深受韓星喜愛掀起旋風，這次終於要來台開設實體店了！即將在9月中下旬於新光三越台中及台北南西登場，並帶來台灣限量限定色T恤以及短褲，之後品牌粉絲們不需要出國即可第一時間入手時髦單品。

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲金高銀演繹南韓服飾品牌Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

韓星金高銀成為Mardi Mercredi代言人，也讓品牌知名度提升，從原本的服飾主線陸續拓展到Ｍardi Mercredi Actif 運動系列，設計感結合優雅的法式哲學，打造出實穿且可愛的日常單品。今年2024年9月「小雛菊」Mardi Mercredi正式開立台北新光南西店，瞄準步調更加快速的年輕消費群體，同時選址於台中新光中港店，店內陳設最新一季的女裝系列商品，及許多人期待已久的Ｍardi Mercredi Actif 運動系列，滿足日常休閒和運動風格。

除了兩間店面正式進駐台灣外，Mardi Mercredi特別在兩店推出限量、台灣限定的「臘腸狗短TEE」以及「小雛菊刺繡短褲」，以鮮明的圖案展現清新設計語言，短褲則裝點小雛菊，超有法式穿搭風格。

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲Mardi Mercredi 澀谷門市示意圖 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲Mardi Mercredi特別在台北與台中兩店推出限量、台灣限定的「臘腸狗短TEE」以及「小雛菊刺繡短褲」 。（圖／品牌提供）

同時，來自法國的運動品牌LACOSTE展開全新合作，對象是陳冠希主理的潮流品牌CLOT，LACOSTE經典網球風融合中華武術，當經典鱷魚綠遇上中國瓷器的深藍色，攜手打造出高級運動風貌，系列涵蓋了秋冬外套、連帽杉、POLO衫，實穿性十足。CLOT 2003年始於香港，陳冠希作為品牌創始人兼創意總監，頻頻與頂級潮流品牌合作，展現CLOT所代表的獨特華人美學文化，此次合作以網球和高爾夫、東方武術文化為背景，貫穿為此次聯名打造的中式徽標和印花，小鱷魚被串連成為CLOT 標誌，每一處細節都充滿驚喜。

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲▼LACOSTE 。（圖／品牌提供）

▲LACOSTE攜手陳冠希推出CLOT秋冬聯名系列 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

韓國品牌, MardiMercredi, LACOSTE, CLOT, 限量單品

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