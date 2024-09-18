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和牛吃到飽進駐ATT4FUN推「第二人半價」　COCO壹番屋進駐京站小碧潭

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▲ATT4FUN和牛吃到飽新店、COCO壹番屋進駐小碧潭。（圖／業者提供）

▲ATT4FUN和牛吃到飽新店，限時推出第二人半價優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年聚會盛行，餐飲在百貨表現亮眼，信義區ATT 4 FUN與京站小碧潭店也分別開幕2間新餐飲，包括主打奢華火鍋吃到飽、創新調酒的「圍圍爐爐」；多變化的日式咖哩飯、強調客製化用餐體驗的「COCO壹番屋」，並推出開幕優惠活動，吸引消費者前來嘗鮮。

主打豪華食材和無限量吃到飽為特色的麻辣火鍋餐廳「圍圍爐爐」，將於9／20進駐ATT 4 FUN 5樓，店內提供美國頂級SRF極黑和牛、無骨牛小排和紐西蘭特級牛舌等肉類，搭配超過百種食材選擇，最特別的是店內設有亞洲調酒冠軍專區，提供多款創意調酒，聚會和慶祝都很適合。

▲ATT4FUN和牛吃到飽新店、COCO壹番屋進駐小碧潭。（圖／業者提供）

為迎合不同顧客的需求，餐廳還推出現點現做專區，供應炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯等創新料理。平日午餐每位799元，假日晚餐每位1,299元，開幕期間餐廳特別推出一系列優惠活動，從9／20至9／22推出「兩人同行，第二人半價」，及贈送限量火鍋專用香氛組和哈根達茲馬克杯等禮品。

▲ATT4FUN和牛吃到飽新店、COCO壹番屋進駐小碧潭。（圖／業者提供）

日式咖哩品牌「COCO壹番屋」於9／19進駐京站小碧潭店，為該區顧客提供日式咖哩飯體驗，以客製化餐點為特色，顧客可以根據個人喜好調整米飯份量及咖哩的辣度，並選擇搭配蔬菜、肉類或海鮮，創造出屬於自己的專屬咖哩。餐廳內擁有49個座位，提供舒適的用餐環境，適合上班族、家庭或情侶聚餐。

▲ATT4FUN和牛吃到飽新店、COCO壹番屋進駐小碧潭。（圖／業者提供）▲ATT4FUN和牛吃到飽新店、COCO壹番屋進駐小碧潭。（圖／業者提供）

為慶祝開幕，COCO壹番屋推出消費贈品活動，於京站小碧潭店點購任一主餐，即可獲贈限量原創資料夾。除此之外，京站小碧潭店也針對Q卡會員推出多項儲值優惠，包括儲值滿額贈送美食券、消費滿999元可參加抽獎活動，並有機會贏得高價餐券或住宿禮品。

關鍵字：

新開幕, 豪華食材, 火鍋吃到飽, 客製化餐點, 優惠活動

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