5個「地雷旅伴行為」千萬別犯！中了任何一點都掃興

▲盤點5大旅伴地雷 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

不知道大家有沒有這種經驗，原來是滿心期待和閨蜜出遊，結果旅行結束，友誼也跟著結束了。以下統整5個旅伴地雷，不要踩這些地雷，就不容易吵架！

1. 沒意見又嫌東嫌西

旅遊前都需要規劃行程、訂機票、飯店等，如果是自由行，那麼最好每個人都負責一部分工作，親身參與一起討論，其實也有助於感情凝聚。很多人一開始都會說沒意見、看大家的意思，但事後又會抱怨行程排得不好、飯店很爛，因此與其把工作丟給一個人，不如大家互相討論，就算真的有什麼意外，也是大家共同承擔。

2. 堅持不問路

雖然現在看Google地圖很方便，但也有可能到了現場仍找不到路，或是與先前做的筆記有誤差，這時不要覺得丟臉，請去問路吧，否則浪費太多時間，玩得也不盡興。

3. 滑手機

就算你實在對這個景點沒興趣，也不要一直滑手機，「科技冷漠」對同行的人來說很掃興，既然是多人一起出遊，一定會有你不喜歡但別人感興趣的點，當個好旅伴，少用手機多和朋友聊天吧。

4. 賴床

女孩子一起出門，其實大家都心知肚明，起床盥洗到完妝出發，肯定需要個30分鐘、一小時打理，如果已經定好時間，就請不要賴床，早早起來準備，不然只會浪費到旅伴的時間。就算這趟旅行，走慵懶放鬆路線，每天都是睡到自然醒再出門，也要記得有點分寸，如果讓全部人因為你耽誤到行程，脾氣再好的朋友都會發火。

5. 忽略他人感受

其實很多相識多年的好友，一旦一起出國玩馬上就變仇人，旅伴必須慎選，可以當好友的不一定是好旅伴，在出發前就該想清楚，對方是怎麼樣的人，有沒有什麼壞毛病，該如何避免以及應對，除此之外最重要的就是將心比心。有人想去逛街，有人想去看古蹟，大家互不相讓最後不歡而散，難得喬好時間一起出遊，最後卻是這種結果不是很可惜嗎？互相體諒，各退一步，很多問題就迎刃而解，別讓多年的好閨蜜情誼，就這麼斷送了。