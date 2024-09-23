2024必收精品髮飾！Karina同款髮箍、香奈兒蝴蝶結太夢幻　萬元好入手

文／美人圈

2024必收精品髮飾來了！想要讓整體造型更完整，「髮飾」絕對是很好的加分亮點，就連韓國女愛豆們都紛紛跟進！不論是少女感蝴蝶結髮夾、夏日草編風髮箍都很搶鏡，近期很多精品大牌也在髮飾上下足功夫，不僅兼具時尚感與實用性，價位也不至於讓荷包大出血，以下也推薦幾款值得入手的精品髮飾，aespa Karina同款必搶呀！

▲（左）Karina、Twice Momo。（圖／IG@katarinabluu、@momo）

精品髮飾推薦

Hermès Roulis PM髮夾

這款Hermès Roulis PM髮夾低調不張揚，但辨識度又很高！漆面金屬材質配上經典鍍玫瑰金Roulis鎖釦，奢華度滿分，不挑髮型都能入手。

▲Hermès Roulis PM髮夾，NT$26,000。（圖／Hermès）

Hermès Evelyne PM髮夾

Hermès的皮革工藝無須多說，絕對是品質保證！這款Evelyne PM髮夾以Swift小牛皮製成，上面的鏤空H Eveline細節以及白色縫線增添滿滿質感，夾在頭上回頭率立刻狂飆。

▲Hermès Evelyne PM髮夾，NT$21,200。（圖／Hermès）

CHANEL 蝴蝶結髮夾

伴隨Balletcore風潮的持續火熱，各大品牌紛紛推出少女感十足的蝴蝶結配件，像CHANEL這款黑色髮夾乍看很素雅，但卻隱藏小巧思，點綴的雙C小Logo和印有CHANEL字樣的皮標超級加分，不會過於張揚，一眼就看出你是懂收藏的內行人。

▲CHANEL 蝴蝶結髮夾，NT$24,600。（圖／CHANEL）

LV Backstage Mini 髮夾

LV這回把自家經典Monogram帆布注入新款Backstage Mini髮夾中，款式以小巧尺寸展現奪目的幾何造型，完美配襯經典或時尚髮型。髮夾適合任何髮質，可單獨佩戴或互相搭配，都能為任何造型增添高雅時尚的格調。

▲LV Backstage Mini 髮夾，NT$16,600。（圖／Louis Vuitton）

LV Louisa 髮夾套裝

LV Louisa 髮夾套裝性價比極高！以精緻的設計呈現Louis Vuitton標誌，每一個髮夾均以金色金屬鑄造，分別綴有不同的品牌標誌圖案，包括Monogram花卉圖案及LV Initials標誌，並以絢麗多彩的水晶點綴，單獨配戴或是疊加搭配都很時髦有型！

▲LV Louisa 髮夾套裝，NT$16,100。（圖／Louis Vuitton）

Christian Dior刺繡Dior Twist蝴蝶結

想樣化身優雅小公主，Dior這款Twist蝴蝶結一定要入手！黑白配色經典百搭，同時融入品牌的精緻元素，並巧妙點綴Christian Dior標誌，配戴起來立刻晉升氣質女神。

▲Christian Dior刺繡Dior Twist蝴蝶結，NT$18,500。（圖／Dior）

Prada鉤織頭箍

Prada鉤織頭箍櫃上詢問度極高，aespa Karina、TWICE Sana等都親自帶貨！頭箍外形經典，加厚設計大大增加搶眼度，且仿拉菲草紗線流露夏日氣息，綴以的搪瓷金屬三角標誌彰顯身分，配色選擇很多，戴起來很可愛，難怪韓星愛不釋手。

▲Prada鉤織頭箍，NT$20,000。（圖／Prada）

Prada金屬髮夾

Prada這對搪瓷金屬髮夾採用經典三角標誌設計，展現俐落而獨樹一格的幾何造型，長短髮都適用。

▲Prada金屬髮夾，NT$19,000。（圖／Prada）

Miu Miu 漆皮髮夾

TWICE成員Momo也曬過的同款Miu Miu漆皮髮夾人氣很高！光澤感漆皮面料搭載浮雕金屬Miu Miu印字標誌，簡單又很討喜。

▲Miu Miu 漆皮髮夾，NT$14,500。（圖／Miu Miu）

Miu Miu 漆皮頭帶

除了髮夾外，Miu Miu亦推出漆皮頭帶，浮誇的加厚立體設計，視覺效果拉滿，配上側邊金屬印字點綴，想不注意到都難。

▲Miu Miu 漆皮頭帶，NT$17,000。（圖／Miu Miu）

Miu Miu 編織布料頭巾

Miu Miu此款編織布料頭巾設計輕淡自然，又富夏季氣息，突顯其裝飾主題。金屬印字標誌透過這件配飾引人注目，為其造型設計增添標誌性特質。IVE張員瑛也戴過同款，怎能不心動？

▲Miu Miu 編織布料頭巾，NT$19,000。（圖／Miu Miu）

CELINE SCRUNCHY CELINE TRIOMPHE約依印花布手鍊髮圈

NewJeans Danielle也曾透露自己夏季必不可少的單品就是CELINE的髮圈！這款注入滿版TRIOMPHE印花圖騰的髮圈，藍白配色很有夏日清爽氛圍，小小的金屬凱旋門裝飾點綴其中，散發高級魅力，可以當髮圈使用，也能套在手上作為手環，多種用途都讓人傾心不已。

▲CELINE SCRUNCHY CELINE TRIOMPHE約依印花布手鍊髮圈，NT$11,000。（圖／CELINE）

CELINE TRIOMPHE醋酸酯大號爪夾

不得不讚嘆CELINE真的很懂女孩心，就連小夾子都激發滿滿購物慾！這款夾子外型直接以品牌辨識度TRIOMPHE圖騰呈現，配上白色和粉色配色，夾在頭髮側邊有夠夢幻。

▲CELINE TRIOMPHE醋酸酯大號爪夾，NT$16,500。（圖／CELINE）

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