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統一時代、高雄夢時代周慶9／26開跑　史努比贈禮超可愛

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▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨、高雄夢時代公布周年慶優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

統一時代百貨台北店、高雄夢時代從9／26起進行「超強周年慶」活動。從9／26起至10／6，與高雄夢時代共同推出一系列超值優惠，最高可達25%，主打精美贈品和限定商品，還有PEANUTS史努比卡友禮超萌登場。

▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨台北店ESTEE LAUDER 全方位小棕修護組，價值8,900元，特價4,450元，限量10組。

統一時代百貨台北店、高雄夢時代周年慶，推出全館化妝品消費滿2,000元送300元抵用券、全館指定櫃位滿3,000元送400元抵用券，使用icash2.0／icash Pay支付消費滿6,000元加送400，首四日9／26～9／29期間，再加碼icash Pay綁定統一時代聯名卡支付6,000元，再加送200元抵用券，等同消費6,000元最高可回饋1500元。

▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲2024周年慶來店禮-SNOOPY抽繩後背包、二用野餐墊及連帽披肩毯

▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲高雄夢時代會員限定滿額加價購商品，日常小旅隨身包、戶外露營手推車及經典摺疊露營椅。

今年周年慶還推出「PEANUTS史努比」系列會員卡友禮，首波贈品9／26至9／29推出「史努比保冷袋」，10／3至10／6為第二波贈品「史努比輕巧摺疊傘」。此外消費滿3.5萬元贈送「史努比20吋行李箱」，亦可持當日累計消費滿5,000元的發票，使用1,499元加購。

▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲《SNOOPY》限量卡友禮第一波9／26-9／29「超慵懶!史努比保冷袋」。

▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲《SNOOPY》限量卡友禮第二波10／3-10／6「超方便!史努比輕巧摺疊傘」。

▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨台北店《SNOOPY》限定滿額禮加價購9／26至10／20「帶著走 史努比20吋行李箱」。

在家電產品方面，統一時代百貨與15大家電品牌合作，主打多項獨家贈品和優惠。包括購買SAMSUNG三星單筆消費滿25萬元，即獲HITACHI微波爐20L；LG品牌當日單筆消費滿12萬元，可享5,000元現折優惠。購買SONY miniLED 4K智慧顯示器，可獲百慕達蒸氣烤麵包機；購買HITACHI 537公升變頻冰箱，則加贈康寧紫薇5件組。

▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）▲統一時代百貨周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨品木宣言靈芝水亮穩膚保濕組，價值4,377元，特價2,250元，限量20組；KIEHLS 金盞花超級發燒組，價值5,100元，特價2,385元，限量20組。以上9／26-9／29限定。

關鍵字：

百貨, 周年慶, 優惠, PEANUTS, 家電

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