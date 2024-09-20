王一博在日本街頭拍帥照！穿EVISU印花外套、海鷗丹寧褲掀復古時尚

記者鮑璿安 ／綜合報導

大陸男星王一博擔任日本高端牛仔品牌 EVISU全球代言人，日前搶先演繹2024秋季新品，本季靈活注入漂染、精緻刺繡等手法打造出全新丹寧格調，讓粉絲們巧妙運用王一博同款單品搭配出潮人風格。





▲王一博擔任日本高端牛仔品牌 EVISU全球代言人，日前搶先演繹2024秋季新品。（圖／品牌提供）

王一博來到日本拍攝最新形象照，此次演繹單品涵蓋牛仔外套、羊毛毛衣、多口袋褲裝等，在鏡頭捕捉之下彰顯他冷酷率性的男神魅力。牛仔外套以幻彩紗線織造，配合洗水效果呈現湖水藍色的漸變層次，格外具有華麗質感；另外也特別運用仿舊工藝，標誌性的海鷗圖案與深淺不一的噴色布料相佐，傳遞滿滿街頭風格。





▲本季從黃金時代經典的丹寧元素中汲取靈感。（圖／品牌提供）

本季從黃金時代經典的丹寧元素中汲取靈感，保留了日本元素和傳統工藝，並注入品牌愛好者不陌生的Logo印花，利用特色丹寧布料、藝術民族風格等，推出丹寧外套、毛衣、棉服、帽衫、滿版印花掛毯外套等秋冬時節實穿品項，致敬90年代復古浪潮。

▲王一博驚喜演繹Jimmy Choo 2024年秋季系列單品 。（圖／品牌提供）

大陸男星王一博因演出戲劇《陳情令》打開知名度，深受時尚圈喜愛的他，繼成為LOEWE全球品牌代言人後，最近又拿下全新代言，升格鞋履品牌Jimmy Choo全球品牌代言人。王一博驚喜演繹Jimmy Choo 2024年秋季系列單品，形象照詮釋出俐落率性的風格，他換上夾克搭配標誌性 DIAMOND LIGHT MAXI 休閒鞋，品牌採用全新面料打造輕鬆舒適的厚底鞋款。而王一博更手拿廓形柔軟的大尺寸DIAMOND 托特包，呈現鬆弛感的「男友穿搭」，一舉一動釋放魅力。