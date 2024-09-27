2024秋妝靈感超多元！香奈兒塔羅腮紅盤、香緹卡獵豹唇膏值得收藏

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

今年秋妝的靈感來源很多元，有充滿神秘學元素的，也有以保育動物為出發點的慈善系列，還有記錄日常生活片段之美，每一個都好精彩！

結合占卜元素的香奈兒秋妝



康朋街31號的香奈兒女士私人寓所充滿琳瑯滿目的擺設，水晶球擺放在客廳桌面，一副塔羅卡在桌上展開，這些充滿奧秘的護身符成為香奈兒全球彩妝創意夥伴一員Cécile Paravina創作2024秋妝的靈感。

她為秋季限量彩妝系列調製專屬色選，讓光亮與深色相互輝映，呈現於飽和顯色的紫調、驚艷出采的亮綠及如夢似幻的橙色中，為這個系列賦予明暗對比激盪出的新穎火花。

超炫耀柔霧唇露



2024秋季限量彩妝系列中最值得關注的就是全新「香奈兒超炫耀柔霧唇露」，顯現飽和色彩上唇瞬間的怦然心動。

Cécile Paravina選用15款大膽唇膏色選，像#222愉悅、#216陶醉、#228迷人，每款色選命名都承襲人們心生嚮往的特質，塗抹於唇瓣，彷彿就能反映出內在靈魂。

全色選為：#202神秘、#204心動、#206驚喜、#208沉醉、#212精彩、#214悸動、#216陶醉、#218享受、#222愉悅、#224熱情、#226魅力、#228迷人、#232顛覆、#234謎樣、#236驚嘆。

香奈兒超炫耀柔霧唇露還有推出限定組合，內附一個收納皮套相當有質感。

塔羅腮紅盤



限量的香奈兒塔羅腮紅盤，在盤面巧妙壓印一副點綴數字「5」的占卜卡牌，也很值得收藏。

兩款新色注入塔羅牌的精髓及預言力量，絲絨質地預示著即將綻放的健康光澤。「#甜橙橘」讓臉龐煥發好氣色。「#薰衣草」則為雙頰增添一抹搶眼無畏的紫調。

另外，最能映照著每個人心底深處潛意識的眼眸，在秋妝中也許多眼妝產品呈現。

像香奈兒四色眼影推出兩款全新限量色選。第一款「#392初心」包含氣質粉調與百搭棕色，適合日常妝容。第二款「#394預言」是更為高調的眼影色系，包含抹茶綠、不同深淺的紫色系以及令人沉醉的駝色。Cécile Paravina也為超炫耀4D修護睫毛膏研發限量新色#27紫水晶，紫色睫毛營造出獨特前衛感。

香緹卡2024秋季慈善獵豹彩妝



每年都會推出慈善彩妝的香緹卡，今年以獵豹的美麗斑紋為靈感，打造萬用的大地色調眼彩盤與暖秋限定唇彩。部分收益將援助國際獵豹基金會的保育工作，守護因黑市交易而流離失所的獵豹寶寶。

過去香緹卡也曾以獵豹保育為主題，但今年特別針對「獵豹寶寶」，原因就是牠們因爲可愛的外表與地位象徵深受中東富豪的喜愛，當地將養獵豹作為財富地位的象徵，導致每年都有大量獵豹母親被趕走或殺死，超過400隻幼豹被偷走販運，但絕大多數幼豹死於旅途中、營養不良或是在邊境被海關沒收。

此次香緹卡獵豹系列將援助跨國非營利組織國際獵豹保育基金會，自2018年以來已從非法野生動物貿易中救援超過150隻幼豹，還成立幼豹孤兒院專門照顧因人類的貪婪而流離失所的幼豹們。

慈善獵豹三色眼彩盤



限量外殼印上幼豹全家福，極具收藏價值。

內含香草色和豹棕色的兩款霧面色與杏棕色的珍珠光澤，更襯膚色，不用修圖就有深邃眼眸。

獵豹系列花妍絲漾唇彩



蘊含高濃度的有機猴麵包樹油，打造奶油般絲滑質地與絕佳顯色力。三款限定色澤以獵豹的生長環境為靈感。

#Wild Senna：蜜桃裸粉。

熱賣色#Acacia金合歡：為經典百搭的柔和肉桂色，襯膚顯白。

#Desert Lily：大地粉裸。

LUNASOL 2024秋妝「記憶的足跡」



LUNASOL今年秋妝主題來自生活的光影片段，將日常之美與記憶化秋冬色彩靈感。比較特別的是這次色彩都帶有「冷萃灰」色調。

這次邀請到彩妝師，近期出演人氣NETFLIX戀綜《夏日咖啡男友》的彩妝師東井彥晴解析：「這次的灰色調搭配很好上手，不用擔心因為灰色調而顯得混濁，LUNASOL的灰色調不顯髒，反而可以快速加深輪廓上的深邃感。」

晶巧霓光眼彩盒N



晶巧霓光眼彩盒洗練昇華，粉質更加細膩，柔滑粉體舒適融入肌膚，為雙眸水潤生色，以靜美秋色展現溫柔時髦的神采。共推出常態新色三款與限定色一款。

#01 Nostalgic Time懷舊時光：橙米光輝溫柔籠罩，陷入懷舊之情。

#02 Bitter Romance苦澀愛戀：帶著一絲幽黑的粉紅，疊擦灰粉色彩。

#03 Urban Classic城市雋永：為都會簡練的綠揉入金色光燦。

限定色#EX01 Serene Moment靜謐時分：靜謐的灰調時光，透出澄澈的藍。

持彩豐潤魅唇膏



在秋色中蘊藏深邃莫蘭迪，為雙唇抹上優雅時髦感。濃密色澤滑順延伸，綻放迷人溫潤光感。持彩豐潤魅唇膏這次推出全新常態3色與限定2色。

#07 Cashmere Robe喀什米爾：如羊絨般柔軟依偎雙唇的大地色。

#08 Moder Chic摩登時尚：藍調粉紅融入莫蘭迪灰，現代時髦。

#09 Warm Cuddle溫暖擁抱：粉紅色調的大地色，溫潤低調。

#EX03 Autumn Foliage秋日紅葉：印象鮮明的橙彩，猶如初染秋色的紅葉。

#EX04 Velvet Drape絲絨帷幔：深邃的紅如絲絨般輕盈包覆雙唇。

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