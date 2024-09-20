西門町泡泡瑪特月賺4000萬　「MOLLY 400%珍珠奶茶」抽選開跑

▲泡泡瑪特MOLLY 400%珍珠奶茶今起線上抽選。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）2022年登台，陸續插旗指標百貨，還接手西門町肯德基成為該區指標店舖，業者表示西門旗艦店月營業額達4000萬元，超乎預期。品牌以潮流設計結合盲盒元素，在年輕市場受到歡迎，當家花旦MOLLY公仔近期推出台灣限定「珍珠奶茶」款式，結合在地元素與滿滿細節讓玩家趨之若鶩，今（9／20）正式開放線上抽選，西門旗艦店除舉辦限定特展，還有發貼文可免費玩拍貼機。

在西門町屹立數十年的地標「肯德基台北峨眉餐廳」在2021年正式歇業之後，2023年底由潮玩品牌泡泡瑪特接手，開設3層樓復古劇院外觀的旗艦店，疫情平緩西門町商圈迎來人潮回流。品牌表示，西門旗艦店從2023年12月開幕，平均月營業額達到4000萬元，平日約有4000人的人流，假日更達到8000人，遠超越原本預期，預計首年營收可達4.5億元。

泡泡瑪特鎖定風靡全球的珍珠奶茶文化，推出全新台灣限定款商品「MEGA SPACE MOLLY 400%珍珠奶茶」，採用奶茶色系貫串整體，且以「全身填充」設計打造前所未有的精緻細節，將多顆珍珠放入MOLLY體內，從軀幹延伸至腳部都可見到飽滿珍珠滾動其中，視覺感超強，搭配稀有的雙層眼睛設計，細節豐富，還充滿濃厚在地親切感，具有收藏價值與可玩性，售價5,980元，從9／20至9／22期間，於官方粉絲專頁開放線上抽選，中選名單將於9／24公布，並於9／27至9／29限時販售3天。

針對珍珠奶茶的推出，泡泡瑪特也在西門町旗艦店4樓規劃限時特展，現場能看到新品及設計師介紹，還有珍珠奶茶素材佈滿展區，並設有大型珍奶打卡牆、拍貼機等互動裝置，帶領娃友進入「MEGA SPACE MOLLY 400%珍珠奶茶」的可愛世界，另外還有可愛手拿牌，讓民眾可以與大背板合影留念。

業者表示，於珍奶大型打卡牆拍照，發布IG貼文或限時動態，並標記POP MART 官方IG帳號 @popmarttw，即可免費使用一次拍貼機，另只要在活動期間的每周五、六、日至拍貼機拍照，將照片上傳Instagram限時動態並標記官方帳號，還可獲得一次抽獎資格。

為慶祝《七龍珠》40周年，《七龍珠Z》快閃店9／13起於台北誠品生活武昌店現身，不僅帶來經典回憶，更推出了近百款周邊商品，讓粉絲一次買個過癮。

現場設置8大經典打卡點，包括「七龍珠Z劇照區」、超級賽亞人等身公仔區、以及悟天與特南克斯的飛天展示區等，讓粉絲可以重溫動畫中的經典場景。此外，快閃店內更推出多款聯名商品，如「龍珠造型零錢包」、「悟字毛巾」與人氣角色的「小滑鼠墊」等。

除了辦公室與居家用品，這次快閃店還將推出一系列居家廚房小物，從「木盤」、「食物密封夾」到「魔人普烏馬克杯」，各式產品讓消費者可以將《七龍珠》的元素融入日常生活中。而更具創意的是，現場還有角色造型的氣泡飲與龍珠棒棒糖，該快閃店將持續至12／1 。