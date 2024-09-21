磨合期情侶必看！3個舉動「一秒回到熱戀」　貼心小紙條超加溫

▲3招讓你重回熱戀期。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不少情侶過了熱戀期就會疏於表達，行為被動許多，因此才會突然之間有「感情淡了」的錯覺，其實這並不是不愛了，而是雙方都會經歷的磨合期，所以別輕易說放手，試試以下3招讓你重回熱戀期。

１. 回歸紙筆的溫度

情侶剛在一起時，應該經歷過紙筆傳情的階段，不論是否有重要節日，都會用筆寫下自己的心意，傳遞給對方，其實不僅是收到的人，連帶寫的那一方也會感受到甜蜜氛圍。如果很久沒收到對方的小紙條，不妨動筆寫下感受，唯獨這樣，才會在每一次閱讀的時候，都好像經歷了一次熱戀。

２. 回到第一次見面的地方

還記得第一次見面時候緊張的感覺嗎？其實情侶相處久了，都應該把每次見面當成第一次，那時候會仔細觀察對方的一舉一動，對方說什麼都記在心裡。不過時間久了反而對彼此的關心程度都減少，試著回想剛在一起的模樣，或是一同約在第一次見面的地點，都是不錯的加溫選擇。

３. 一起列出願望清單

大多數情侶的日常都是上班、下班、回家，在這樣重複的生活中，也應該找出特別的事情共同完成。不妨一起列出一份願望清單，可以包括今年想做的事情，或是要一起去的地方，給彼此一個時間段完成這些願望，不僅是相當有意義的體驗，也會發現在完成的過程中，多出許多熱戀的感覺。