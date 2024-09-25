勞力士「保護地球・恒動不息」計劃保護生命之源　「藍色使命」建立希望點保護海洋

▲勞力士「藍色使命」計畫「希望點」的合作夥伴們（圖／勞力士提供，下同）

時尚中心／台北報導

海洋是地球的生命之源，卻遭受各項威脅，2009年由傳奇海洋探險家席薇亞‧厄爾（Sylvia Earle）創立的「藍色使命」（Mission Blue），成為勞力士「保護地球・恒動不息」（Perpetual Planet Initiative）計劃合作夥伴，藉由建立「希望點」（Hope Spot）全球網絡，保育依賴健康海洋環境的物種，目前「藍色使命」已在世界各地成立超過160處「希望點」，與當地社區攜手合作，並協助他們就海洋保護立案，為脆弱的海洋保護區帶來改變。

埃克斯茅斯灣及

寧格魯珊瑚海岸「希望點」

Exmouth Gulf and

Ningaloo Coast Hope Spot

海洋生物學家的畢生使命：保護意義獨特的海灣 班．費斯柏德列（Ben Fitzpatrick）是一位「藍色使命」（Mission Blue）計劃 「希望點」（Hope Spot）大使的典範，他數十年致力保護從兒時便深愛的海岸生態系統：埃克斯茅斯灣（Exmouth Gulf）及寧格魯珊瑚海岸（Ningaloo Coast）世界遺產區。這裡是世界上最大的座頭鯨母鯨群之一聚集在此哺育幼鯨。

註: 「希望點」大使 需要用一糸列行動，例如進行科研及社區聯繫，積極保護其「希望點」。

▲班．費斯柏德列。

作為大堡礁在澳洲西海岸的姊妹礁，寧格魯珊瑚礁是該國最重要的聯合國教科文組織世界海洋遺產之一，而在珊瑚礁半島末端附近，正是埃克斯茅斯灣的恬靜水域。這片海灣被譽為「寧格魯的托兒所」，因為這裡的海岸線旁有一個獨特的乾旱區紅樹林生態系統，珊瑚礁的許多瀕危物種在幼年時期均在此尋求庇護。埃克斯茅斯灣的棲息地種類繁多，包括營養豐富的鹽灘、海草床、大型藻礁、石珊瑚， 以及聚集著大量濾食性動物的海床，造就繽紛多彩的生物多樣性。座頭鯨群在遷往南極洲的漫長旅途中，會在此地停留以養育幼鯨，直至幼鯨的體型增長至出生時的兩倍時再離開。費斯柏德列表示，自澳洲停止商業捕鯨以來，座頭鯨的數量在近年來顯著增加，從當初的僅300 頭增長至30,000 餘頭。

「海灣大部分時間環境都比較惡劣，混濁而且難以潛入，所以人們沒有意識到水面以下是地球上最神奇的海洋生態系統之一。它需要得到保護。它的環境狀況有目共睹，而我所做的就是為它發聲。」

班．費斯柏德列（Ben Fitzpatrick）

在這片壯麗的荒野之境，棲息著近2,000 種動物。遊客們從世界各地齊聚於此， 領略這裡豐富的生物多樣性，游弋於優美的珊瑚礁之間，尋覓鯨鯊、座頭鯨、魔鬼魚、海豚、儒艮、海蛇、鯊魚和海龜的蹤跡。儘管海灣與珊瑚礁是同一個生態系統密不可分的兩個方面，但它像珊瑚礁那樣獲得人們重視及保護的時間並不長。

從六歲起，費斯柏德列便常聽祖父講起關於「鯨鯊、儒艮和產卵的珊瑚等奇妙生物」的故事，因此被寧格魯珊瑚海岸與埃克斯茅斯灣所深深吸引。這些故事在他的腦海裡形成無比生動的畫面，激勵他成為一名海洋科學家，從此致力保護這片迷人區域。2003 年，他參與的公益宣傳活動拯救寧格魯珊瑚海岸逃離了被開發的厄運，並使該地區成為富有全球生態價值的旅遊熱點。

近期，費斯柏德列在埃克斯茅斯灣進行了一項科學考察，在這片尚有許多地區仍未被發現並繪製地圖的海灣收集證據，以證明其優秀的生物多樣性，以及與寧格魯珊瑚海岸之間的密切聯繫。他從高空及水下對海灣進行觀測考察，期望向世人證明寧格魯珊瑚海岸舉世聞名的野生動物對埃克斯茅斯灣健全生態系統的依賴及互補關係。費斯柏德列及其團隊希望藉著勞力士「保護地球．恒動不息」計劃的支持，進一步拓展保護範圍，致力守護這片海洋生物的天堂。

白馬群島「希望點」

KEP ARCHIPELAGO HOPE SPOT

「藍色使命」計劃「希望點」（Hope Spot）大使麗娜．塔將海草堪比「海洋的超級英雄」。海草不僅是無數海洋生物賴以生存的生態系統的基礎，其碳儲存能力亦遠超越任何陸地森林。





▲麗娜．塔。

2013 年，在致力於海洋環境保護數年之後，「柬埔寨海洋保護」（Marine Conservation Cambodia，簡稱MCC）組織應柬埔寨政府之邀，在白馬群島的騎馬島（Koh Ach Seh）建立永久基地。當時還是大學生的麗娜．塔正是在這裡成為組織的一員，開啟為期六個月的實習。當時，麗娜．塔正在撰寫一篇關於人工魚礁的海洋生物學論文。不久後，她在費伯的委任下成為項目主管，負責在白馬群島海域放置人工魚礁。

在人工魚礁孕育出盎然生機的同時，麗娜．塔開始思考讓儒艮重返這片海域的可能性。柬埔寨的海域已經多年未曾出現過儒艮的身影。她主動聯繫了「藍色使命」，希望能藉由他們的幫助擴大人工魚礁項目的規模，並取得更大成就。「藍色使命」是勞力士「保護地球．恒動不息」計劃支持的非營利海洋保育組織，由傳奇海洋生物學家席薇亞．厄爾創立。

2019 年，「藍色使命」宣佈白馬群島成為「希望點」。對此，麗娜．塔表示：「獲得藍色使命的認可意義非凡。得知自己並非孤軍奮戰，並獲得國際社會的支持，讓我們倍受鼓舞。」

此後，麗娜．塔增加了人工魚礁的放置數量，目前已經超過300 個。短短幾年時間，白馬群島見證了1,000 公頃海草的重生。2022 年，這些努力獲得了激動人心的回報：一頭儒艮及其幼崽出現在白馬群島海域。麗娜．塔回憶道：「牠就出現在距離我們所在的海島300 米的地方。我當時十分激動，幾乎熱淚盈眶。我們觀察了牠好幾個小時。那種感覺難以言述，但牠證明了我們所做的一切是正確的。」自此，在逐漸恢復的海草草甸上，儒艮開始變得更為常見。

勞力士「保護地球．恒動不息」計劃與「藍色使命」都堅信，當地居民是海洋保護事業的重要力量，而 白 馬 群島 之 所 以 能 夠 成 為「希 望 點」的 成功 典 範，當 地 居 民 功 不可沒。「柬埔寨海洋保護」組織與當地社區合作，確保保育工作有助於維持當地居民的生計。「我們與當地社區攜手合作，因為這裡是他們的家園。」麗娜．塔如是說道。得益於「柬埔寨海洋保護」組織的守護，一些區域的生態系統逐步恢復，更加豐厚的漁獲量令當地居民倍感欣慰。麗娜．塔表示：「當地人非常喜歡這些人工魚礁，並請求我們放置更多魚礁。」

儘管已在「柬埔寨海洋保護」組織工作七年之久，麗娜．塔認為自己的工作才剛起步：「對我而言，這並非一項以五年或十年為期的項目，而是值得畢生為之奮鬥的事業。」在勞力士與「藍色使命」提供的媒體宣傳支持下，越來越多的人開始瞭解麗娜．塔的海洋保護事業，以及這項工作對於白馬群島及柬埔寨，乃至更廣闊的世界的影響：「這個項目不僅僅會影響一個國家或地區，還會影響整個世界。」

珀尼達島「希望點」

珊瑚的避風港

NUSA PENIDA HOPE SPOT

A HAVEN FOR CORALS

澳洲與亞洲大陸之間的廣闊海域生機盎然。這片約600萬平方公里的海域稱為「珊瑚大三角」（Coral Triangle），島嶼周圍環繞珊瑚礁，該地區擁有地球上最豐富的珊瑚及魚類生物多樣性。然而，儘管有超過1,200萬人依賴此區的珊瑚賺取生計，這些脆弱的生態系統正面臨海水暖化、海洋酸化及具破壞性的捕魚方式威脅。

位於印尼珀尼達島（Nusa Penida）「珊瑚大三角」（Coral Triangle）的核心地區，「藍色使命」「希望點」大使麗莉・德祖瀚尼（Rili Djohani）及威拉・桑佳亞（Wira Sanjaya）正在與當地社區緊密合作，保護及復育島嶼周圍的海洋棲息地。他們協助在島嶼周圍建立20,000公頃的海洋保護區（Marine Protected Areas，簡稱MPA），該保護區於2020年被納入「藍色使命」計劃具有豐富生物多樣性及生態價值的「希望點」全球網絡。





▲麗莉・德祖瀚尼及威拉・桑佳亞。

德祖瀚尼作為海洋生態學家工作多年，並在荷蘭取得理學碩士學位，在北海、地中海及加勒比海累計了大量潛水時數。她在荷蘭成長，移居位於珊瑚大三角核心的印尼後，發現沒有甚麼能夠媲美該處的水下世界。

鑒於印尼珊瑚礁的鮮艷色彩與蓬勃生機正在消退，德祖瀚尼決定採取行動，並於2010年創辦珊瑚礁大三角區中心（Coral Triangle Center，簡稱CTC）。

該非營利基金會創立僅一年後，德祖瀚尼的團隊便開始與印尼政府及當地社區商討，在峇里島南部的珀尼達島（Nusa Penida）、藍夢島（Nusa Lembongan）及金銀島（Nusa Ceningan）成立海洋保護區。這個海洋保護區棲息著約570種珊瑚礁魚，包括魔鬼魚和翻車魚，以及近300種珊瑚，佔所有已知珊瑚種類的76%以上。

然而，德祖瀚尼的工作不僅於該群島。她形容珊瑚礁為「海洋的肺部」，因為全球珊瑚提供海洋超過50%的氧氣。正當世界各地的珊瑚面臨死亡，在珀尼達島珊瑚礁仍可找到一絲希望。當地珊瑚似乎對海洋暖化具有傑出的適應性，這可能是因為印度洋深處清涼且富含養分的湧流。無論原由為何，保護及研究這些珊瑚礁應能夠解答全球珊瑚保育工作的關鍵問題。

珊瑚礁大三角區中心亦藉著恢復海藻養殖的傳統，以及在海洋保護區內成立特定的永續海洋旅遊，為當地居民提供替代的永續收入來源，讓他們能夠與海洋共存。

最近，珊瑚大三角區中心與當地社區團體Satya Posana Nusa合作，在海洋保護區各地種植了10,000棵紅樹，以助修復紅樹林。紅樹林的庇護讓珊瑚礁及海洋魚類能夠在此繁殖，對廣泛海洋生態系統至為重要。這些樹木還能攔截沉積物，保護島嶼免受風暴侵襲，並從大氣中吸收碳，因此在當地和全球對抗氣候變遷的過程中都至關重要。

儘管已經取得了顯著的進展，這些海洋保護項目依然面臨挑戰，特別是在氣候變遷和人類活動持續加劇的情況下。從修復紅樹林到建立海洋保護區，從保護儒艮和珊瑚礁到促進可持續的海洋旅遊，這些行動不僅僅是在保護環境，更是在為我們未來的生存鋪路。隨著「藍色使命」計劃建立的「希望點」保護區持續推進，我們有理由相信，這些珍貴的海洋生態系統將得到更好的保護，並且繼續為子孫後代帶來無限的生機與希望。

勞力士「保護地球・恒動不息」計劃 - 「藍色使命」計劃







