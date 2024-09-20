誠品裕隆城年吸千萬人次　10米高「好奇咖咪CAME」登場還有聲光秀

記者蔡惠如／綜合報導

位於裕隆城的「誠品生活新店」正式邁入一周年，首月創下120萬人次的到訪數字，一年間也舉行超過300場藝文活動，社區經營到位，近日公布周年成績單，表示到訪人次已破千萬，業績將超過40億元，成為最賺錢的分店，而開幕登場的巨型藝術創作「太極尼尼」宣告退休，由新裝置「好奇咖咪CAME」登場，且將結合燈光展示，呈現不同的新樣貌。

▲誠品生活新店新藝術裝置登場。（圖／業者提供）

新店裕隆城在去年9／28正式開幕，開幕期間適逢中秋連假，人潮整個被擠爆，開店不到一小時就湧現停車潮，出動大批交管之外，連接駁車都倍數加開人潮還是不夠載，每天上看6萬人次，成為一時話題，現營運即將滿一周年，業者也表示年營收可達40億元，是目前誠品37間分店店王，也打破誠品單店營收紀錄。

誠品2024周年慶也在9／20起陸續開跑，今年少了信義店，但加上裕隆城、台中480以及簽開的台北車站店，還有因信義店關閉，持續增長的松菸店、南西店，預估周年慶檔期可年增3%，誠品生活1至8月財報營收也比去年同期成長9.9％，相較於上半年百貨零售幾乎0%成長的景況，這已經是漂亮的成績單。

而新店的巨型藝術裝置「太極尼尼」退休，由台灣藝術家陳普接棒打造10米高全新藝術創作，手持放大鏡探索生活樂趣的「好奇咖咪CAME」登場，每日整點還將上演色彩斑斕的聲光展演，有8種色調的美麗光影讓民眾好好拍個夠。

誠品生活周年慶9／20由誠品生活松菸、誠品生活480率先展開，松菸首3日加碼指定專櫃滿5,000元送1,000元，9／27起誠品生活新店指定專櫃滿5,000元送500元，祭出9／27至9／28每日限量「買12送12」優惠，英國皇室御用鞋履Hunter、加拿大休閒品牌Roots 8折起、酸菜魚品牌「好想摸魚」指定主餐第2套半價。

誠品生活新店表示，從9／27開檔首3日會員單筆滿888元，即能獲得獨家限量「好奇咖咪CA ME造型手機掛繩」、滿1,288元則可兌換「好奇咖咪CA ME保溫提袋」。3F實驗場更獨家策畫「懷舊電玩展」，從10／3至10／20限時集結經典紅白機、超級任天堂、PlayStation等逾20台遊戲機免費遊玩，並展售多款復古遊戲主機等您來挖寶，期間周末還有瑪利歐賽車、格鬥天王等熱門遊戲賽事。

▲統一時代百貨、高雄夢時代公布周年慶優惠。（圖／業者提供）

統一時代百貨台北店、高雄夢時代從9／26起進行「超強周年慶」活動。從9／26起至10／6，與高雄夢時代共同推出一系列超值優惠，最高可達25%，主打精美贈品和限定商品，還有PEANUTS史努比卡友禮超萌登場。

統一時代百貨台北店、高雄夢時代周年慶，推出全館化妝品消費滿2,000元送300元抵用券、全館指定櫃位滿3,000元送400元抵用券，使用icash2.0／icash Pay支付消費滿6,000元加送400，首四日9／26～9／29期間，再加碼icash Pay綁定統一時代聯名卡支付6,000元，再加送200元抵用券，等同消費6,000元最高可回饋1500元。

▲2024周年慶來店禮-SNOOPY抽繩後背包、二用野餐墊及連帽披肩毯

▲高雄夢時代會員限定滿額加價購商品，日常小旅隨身包、戶外露營手推車及經典摺疊露營椅。

今年周年慶還推出「PEANUTS史努比」系列會員卡友禮，首波贈品9／26至9／29推出「史努比保冷袋」，10／3至10／6為第二波贈品「史努比輕巧摺疊傘」。此外消費滿3.5萬元贈送「史努比20吋行李箱」，亦可持當日累計消費滿5,000元的發票，使用1,499元加購。