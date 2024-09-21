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米蘭時裝周／Hanni、Jin帥美亮相掀熱議！Gucci竹節包進化大展日常奢華

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記者鮑璿安／台北報導

Gucci 日前在米蘭藝術設計博物館（Triennale Milano）發表最新2025春夏女裝系列，創意總監Sabato De Sarno將本季定義為日常奢華，融合60年代靈感，貫徹毫不費力的穿搭態度，而韓團BTS成員Jin（金碩珍）、New Jeans成員Hanni也親臨現場，掀起大秀又一波高潮。

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲韓團BTS成員Jin（金碩珍）、New Jeans成員Hanni。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲本次展覽空間轉變為一條色彩繽紛的走廊，從白色漸變到豐富濃郁的酒紅色，暈染出夢幻的夕陽光景。（圖／品牌提供）

本次展覽空間轉變為一條色彩繽紛的走廊，從白色漸變到豐富濃郁的酒紅色，暈染出夢幻的夕陽光景，也夢回品牌對標誌性Ancora深紅色的依戀，「一年後，這個系列展現了建構的成熟旅程。一個接著一個，我塑造了我對Gucci的想法。一種透過我的迷戀而成形的日常奢華—剪裁、內衣、皮革、60年代的輪廓，還有不斷探索這個品牌的歷史經典，始終保持著不羈的態度。」創意總監Sabato如此說道。

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲Sabato為迎接新Gucci美學，很大程度上對設計採取減法措施，使其更適合日常穿著。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

Sabato為迎接新Gucci美學，很大程度上對設計採取減法措施，使其更適合日常穿著，將品牌精湛工藝藏於細節之中，輪廓向60年代致敬，伸展台上充斥俐落廓形的短褲和A字裙，華麗的外套瀰漫著高級訂製的氣質，為GG LOGO老花系列注入新活力。裝飾有流蘇的大衣、花卉刺繡連衣裙體現日常奢華本質。同時，也巧妙致敬1996年Tom Ford設計的秋冬系列，為針織連身裙換上Ancora紅，並配有金色臂帶和頸圈，傳統和新意完美並存。

Gucci Bamboo 1947包成為焦點，以原始設計呈現，並通過熟練工匠的手法，增添了皮革、漆面和壓克力的新現代細節，同時揭曉日本藝術家重新詮釋的Gucci Bamboo 1947。馬銜鍊圖案仍是核心元素，從經典Horsebit 1953樂福鞋進化為厚底鞋、芭蕾舞鞋和踝靴，預計是本季的隱藏爆款單品。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

米蘭時裝周由FENDI打頭陣展開，在台灣時間18日晚間發表全新的2025 春夏女裝系列，從90年代的裙裝中汲取靈感，工坊的匠人們手工製作刺繡圖案，裝飾在清透材質真絲和烏干紗裙裝上，形成層層堆疊的紋理；鱷魚壓紋麂皮材質則用在 T 恤上，秀上也出現不少長袍，運用柔軟的麂皮和翻羊毛材質打造，內搭短版針織褲裝或是短裙，營造出比例之間的差異，也進而形塑現代女性面貌。聯名之作則關注在與Red Wing合作的靴款單品上，將FENDI 的配色、柔軟的 Cuoio Romano 皮革和標誌性傳統Selleria 手工縫線，運用在 Red Wing 的經典 Moc 靴款，碰撞出陽剛態度。

關鍵字：

Gucci, 2025春夏女裝, 日常奢華, 米蘭, 品牌經典

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