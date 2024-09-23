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包開箱／Balenciaga Rodeo迷你款可愛又耐裝！楊紫瓊示範極簡時髦感

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記者鮑璿安／台北報導

Balenciaga Rodeo 包款自登場以來就擁有極大熱度，極簡廓形散發高級感，也能夠以個性化掛飾營造強烈的Y2K風格，更被封為是「巴黎世家式Kelly」，如此高的評價，成為今年不可忽視的經典之作。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／翻攝自官網）

▲RODEO 中款，NT$ 161,000.jpg 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／翻攝自官網）

▲▼balenciaga 。（圖／翻攝自官網）

▲▼balenciaga。（圖／記者鮑璿安攝）

▲迷你尺寸。（圖／翻攝自官網、記者鮑璿安攝）

奧斯卡影后、品牌大使楊紫瓊最近就拎上Rodeo出鏡形象廣告，綁起俐落的盤髮，身穿翻領襯衫搭配搶眼襪靴，捧著掛滿墜飾的Rodeo包，時髦程度毋庸置疑。Rodeo尺寸多元，推出迷你、小型、中型與大型皮革款，即便是迷你款，也提供分隔夾層置物，可說是相當貼心的設計；也分別有金扣、銀扣款式，除了基礎的黑色之外，同時提供焦糖棕色、紫色等迷人色彩，渲染上率性自由的生活面貌。

看更多熱門包款

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。

關鍵字：

Balenciaga, Rodeo, 包款, 楊紫瓊, 2024春夏

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