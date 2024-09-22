米蘭時裝周／趙露思帶愛犬看秀！Versace巴洛克印花變樣、野玫瑰包勸敗

記者鮑璿安／綜合報導

Versace 於米蘭時裝周發表全新 2025 春夏系列，作為極繁主義的代表性品牌，本季創意總監 Donatella Versace 採用更為年輕、繽紛的效果包裝美學概念，連標誌性的巴洛克印花也變得更加活潑。大秀另一大話題，則是全球品牌大使趙露思帶著愛犬飛抵米蘭，身穿水藍色印花洋裝現身秀場上，一舉一動成為全場焦點。





▲全球品牌大使趙露思。（圖／AP）





▲Versace 2025 春夏系列以愉悅為靈感來源，選擇以自由精神歌頌極繁主義。（圖／品牌提供）

Versace 2025 春夏系列以愉悅為靈感來源，選擇以自由精神歌頌極繁主義，印花作為品牌的視覺標識，以Donatella Versace 所鐘愛的野玫瑰為催化劑，大面積穿插這場大秀，在淺粉、粉藍和棕色的陰影印花中悄然綻放，一朵朵盛開於裙裝之上，絢爛的花卉緊抓眾人視線。巴洛克印花中也改以輕盈色調重新詮釋，一躍而上西裝、翻領襯衫等單品，以輕快的步伐擁抱春夏時節。同時，Atelier Versace 高級訂制工坊也大展神級工藝，採用的 3D 打印技術，打造了一款網眼緊身胸衣，運用再生尼龍聚合物製造，如同當代女性盔甲般，緊緊勾勒出Versace女性的狂野之美。





▲採用的 3D 打印技術打造網眼緊身裙裝。（圖／品牌提供）





▲Versace 2025春夏新配件包款 。（圖／AP）

新款標誌性 Kleio 包款在本季以細膩拼接皮革、野玫瑰刺繡款，以及全珠片花卉圖案款登場。首次亮相的Versace Tag 包款、印花帆布製成的 Hobo 包和保齡球包融入當季的愉悅氛圍，激發了大眾對於春夏的無限想像。

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▲Adrian Appiolaza設計的Moschino 2025春夏系列。（圖／品牌提供）



由Adrian Appiolaza設計的Moschino 2025春夏系列，探索了穿著的群體，以品牌具有玩味的視角，解開日常穿著的無限可能性，例如以居家場所為靈感的混搭，模特兒拎著水壺、安全帽出場製造驚喜，經典的黑色Tubino裙與印花絲綢家居外套融合，一系列以床單設計而成的服裝成為創作的畫布，繪以原子筆塗鴉。黑色外套上出現的粉筆痕跡，則致敬Franco Moschino童年時期的繪畫。

▲TOD’S 2025春夏女裝系列。（圖／品牌提供）



TOD’S 2025春夏女裝系列由創意總監Matteo Tamburini操刀，他將地中海沿岸之旅的光景結合功能性，勻稱的大自然色調下，標誌性的大衣採用棉質和皮革製作，呈現出新的流暢輪廓和不同長度；風衣則使用樹脂塗層棉，賦予蓬鬆柔軟的穿搭感受。值得一提，標誌性的Gommino豆豆鞋擁有圓環纏繞在鞋面，看起來更具時髦感，涼鞋系列則採用BARRETTA配飾，金屬帶脫穎而出，在大尺寸的水桶包上也能見到這一細節。