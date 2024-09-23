星巴克今限時8小時「大杯以上買一送一」　星冰樂準備喝爆！

▲星巴克買一送一今條件大幅放寬，大家快點喝起來吧。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

記者蔡惠如／綜合報導

即將進入9月份最後一周，天氣漸漸轉涼，星巴克今（9／23）大方推出買一送一優惠，以往都需購買特大杯尺寸，今天只要買大杯就能多賺一杯，而且優惠品項幾乎囊括所有現做飲品，包括星冰樂以及銷量冠軍的那堤都入列，僅限今天快來揪咖買一杯吧！

星巴克9／23推出「抓住夏天的尾巴 好友分享日」，限定一天從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，這次祭出更多誠意，少見從「大杯」以上就有優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不提供優惠品項為雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本次也囊括所有星冰樂品項，準備讓消費者跟炎熱天氣說再見，準備好迎接秋冬的天氣囉。未提供優惠門市請看文末列表。

迎接10／1國際咖啡日，京站時尚廣場特別針對上班族推出「上班喝咖啡 頭腦不會灰」優惠活動，從10／1起至10／10連續10天，精選館內10家咖啡品牌推出專屬優惠，包含1+1第二杯優惠及多款特價組合，為上班族的日常生活帶來一杯小確幸。

▲京站國際咖啡日優惠，gonna飲品外帶全品項享8折。（圖／業者提供）

其優惠內容包括Ten Thousand Coffee任選1個可頌+1杯飲品，現折30元、gonna飲品外帶全品項享8折優惠、微兜絲綢女王拿鐵，原價150元，第二杯享6.6折優惠、糀日和原價130元美式咖啡，內用第二杯享8折優惠、蔬慕咖啡全品項內用第二杯半價、不二弄咖啡外帶咖啡系列全品項第二杯半價等。

▲糀日和美式咖啡內用第二杯8折。

星巴克不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。