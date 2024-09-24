泳衣走入日常穿搭成趨勢！5大身形挑選最適合　加碼20套款式推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

想要泡在水裡消暑的日子，無論是去海邊還是泳池都需要一件時髦又修身的泳衣，而在挑選泳衣前，要先了解自己的身形才能展現優勢並隱藏缺點。本篇文章將告訴你2024年的泳衣趨勢，以及如何根據身形挑泳衣，並整理出20套泳衣款式推薦。

2024 泳衣款式趨勢



近年來泳衣不再只是功能導向，還是夏日的時尚單品。有越來越多品牌將泳衣與時裝結合，讓泳衣不再只是水中衣物，也可以走入都市，成為日常穿搭的一部分。

在版型選擇上，除了經典不敗的兩截式比基尼，連身款也重新進入大眾的視野，還有平口、繞脖、綁帶等，種類相當多元，並透過各式各樣的剪裁和材質顛覆大眾的既定印象，像是有不少品牌推出編織款、仿皮革款等，或是使用金屬配件、琉璃珠做點綴，藉由不同的變化讓泳衣擺脫框架，躍升為主流單品。

5種身形完整分析！快判斷自己是哪一種身材



穿泳衣如同穿衣服，必須要先了解自己的身形才能買到適合的款式，以下教你學會如何判斷。

蘋果型

判斷方式：肩寬 = 臀寬 < 腰寬，腰間較豐腴。

穿搭方式：展露纖細的四肢，或是強化上圍、臀部的存在感，並且收緊腰身。

梨型

判斷方式：腰寬 < 肩寬 < 臀寬，有腰身但臀部豐滿。

穿搭方式：增加上圍的存在感，並且強化腰部曲線。

H 型（長方形）

判斷方式：肩寬 = 臀寬 = 腰寬，身形曲線不明顯。

穿搭方式：凸顯腰身即可，不用刻意藏肉。

倒三角

判斷方式：臀寬 < 腰寬 < 肩寬，呈現上寬下窄。

穿搭方式：透過衣服剪裁弱化肩寬，下身挑選略微寬鬆的單品，平衡視覺重量。

沙漏型

判斷方式：腰寬 < 肩寬 = 臀寬，有明顯的S曲線。

穿搭方式：屬於百搭的身形，可以按照自己喜歡的方式搭配。

20種泳衣款式推薦與介紹

1：基本款綁帶比基尼

挑選基本款的比基尼時，可以選擇有胸墊、支撐力強、包覆性好的款式，藉此達到集中托高的效果，就連副乳都能夠完美藏好。而泳褲的綁帶設計則是可以為整體增添設計巧思，即使是基本款的比基尼也不會過於平凡。

適合身形：所有身形

2：高腰褲裙比基尼

褲裙設計非常適合倒三角身形，透過略微寬鬆的版型放大相對窄扁的下身，藉此讓上下半身具有一致性，還能凸顯腰身。不僅如此，軀幹豐滿的女生可以透過高腰的泳褲藏住小腹，或是挑選深色系的泳裝當作障眼法，藉此顯瘦。

適合身形：沙漏型、倒三角、蘋果型

3：薄紗長袖泳衣

怕曬黑的女生可以挑選長袖的連身泳衣，達到物理性防曬，而薄紗設計則是適合想要小露性感曲線，卻又有點害羞的人，同時是增添視覺亮點，讓整體更有層次變化。

適合身形：沙漏型、H型、梨型

4：荷葉比基尼

荷葉布適合對上圍沒自信的女生，透過胸前垂墜的布料強化存在感，視覺上會有放大的效果，活動的時候還會自然擺動，替你增添俏皮、可愛的感覺。

適合身形：沙漏型、蘋果型、梨型、H型

5：長袖連身泳衣

害羞或是對身材沒自信的女生，可以試看看長袖連身泳衣。雖然身體包緊緊，但露出美腿一定不會輸！不用擔心連身泳衣顯老氣，只要挑選具有設計感的款式即可，例如：胸前挖洞、顏色拼接、荷葉邊造型等。

適合身形：所有身形

6：連身挖腰泳衣

身形呈現直筒狀的女生可以挑選腰間挖洞的連身泳衣，透過減少布料增加通透感，並藉由布料向內凹的曲線帶出腰身，不僅能展現身材，還能夠顯瘦。

適合身形：沙漏型、H型

7：多層次比基尼

泳衣不是只能夠穿一件，還可以透過多層次、假兩件的穿搭方式增加趣味度，或是利用撞色製造吸睛的視覺效果，讓焦點集中在上圍和臀部，藉此弱化身形缺點。

適合身形：沙漏型、蘋果型、H型、梨型

8：短版長袖泳衣

不喜歡露上圍的女生一定要參考短版長袖泳衣，透過緊身設計和微微露出的鎖骨、胸口，仍然可以展現姣好的身材曲線，下半身搭配高腰泳褲或是寬鬆的褲裙都很適合，可以徹底修飾身材，同時展現健康美。

適合身形：沙漏型、倒三角、H型

9：圖紋印花比基尼

印花泳衣雖然比較花俏、顯眼，但是卻能夠讓焦點轉移，有助於顯瘦。而印花的選擇有很多，例如：碎花、格紋、線條、千鳥紋等，可以根據自己的喜好做選擇。另外，若擔心只有印花不夠吸睛，可以挑選具有設計感的單品，像是荷葉肩帶、挖空、綁帶等，藉此增加變化。

適合身形：所有身形

10：運動泳衣

這種風格的泳衣外型近似於運動內衣，屬於比較低調、簡單的款式，而下身除了三角褲、高腰四角褲之外，也可以挑選緊身短褲。雖然只露出一部分的腿部肌膚，但完全不用擔心好身材被遮住，反而因為緊身設計而更顯腰、臀、腿的曲線，適合喜愛運動風格的女生。

適合身形：沙漏型、梨型

11：繞脖鏤空比基尼

繞脖比基尼可以完整展現肩膀曲線，胸口鏤空則是吸睛焦點，讓人忍不住多看幾眼，還可以轉移對於身材的注意力，推薦給喜歡辣妹風格且對身材有自信的女生。由於鏤空設計會讓大家的注意力集中在上半身，因此身形為倒三角的女生可以斟酌一下。

適合身形：沙漏型、梨型、Ｈ型

12：平口抹胸比基尼

平口比基尼的外型簡單好看，自然露出纖細的四肢與腰身，外型與時裝的抹胸幾乎沒有差別，並且透過少少的布料降低上半身的份量感，而下身搭配裙裝的話，一離開水中就搖身一變成為平口禮服，即使作為日常外出服也不突兀。

適合身形：沙漏型、梨型、H型、倒三角

13：荷葉袖連身泳衣

上圍單薄的女生可以挑選上身有比較多設計變化的泳衣，像是在領口、袖口加上荷葉設計，藉此增加視覺面積，並削弱腰間肉的存在感。也因為版型設計較活潑，即使當成外出服也不奇怪，下身單配一件牛仔褲就很時髦。

適合身形：所有身形

14：針織比基尼

除了在版型設計有變化之外，也可以透過不同的材質去創造氛圍感，像是針織比一般款的布料來得更文青、更有渡假的風情，侵略性不會這麼強烈，給人一種溫柔的感覺。

適合身形：所有身形

15：仿皮革比基尼

仿皮革可以營造火辣的氛圍感，作為緊身的泳衣更顯性感。不過在挑選的時候要注意，材質不好的仿皮革有可能會不透氣、不快乾、缺乏彈性，反而會造成不舒服。由於仿皮革的材質較硬、存在感比較高，若擔心容易顯現身材缺點的話，可以考慮挖洞、鏤空的設計，達到通透、收腰的效果。

適合身形：沙漏型、H型、倒三角、蘋果型

16：馬甲式比基尼

這種款式的比基尼可以達到良好的修身，透過剪裁凸顯腰身、收緊小腹，選擇深色款式的效果更好。由於泳衣布料包覆的範圍大，適合害羞的女生，下半身搭配簡單的牛仔褲、裙子便可外出，相當方便與實穿。

適合身形：沙漏型、H型、蘋果型

17：削肩挖腰泳衣

削肩設計不僅會讓泳衣版型更多變，也可以弱化肩膀的寬度，搭配腰部大範圍挖空會有收腰效果，也能夠增加通透感，避免整體過於沉悶，更符合夏日活潑、清爽的感覺。

適合身形：沙漏型、倒三角、H型

18：禮服綁帶泳衣

參加需要盛裝打扮的遊艇派對、泳池派對時，很適合穿禮服式泳衣，無論在岸上聊天、拍照，還是玩水、游泳都一定會是全場的焦點。不過，有些泳衣為了要維持時裝的感覺，所以上半身的布料可能會比較柔軟、單薄，建議做好安全措施才不會曝光。

適合身形：所有身形

19：腰間藏肉泳衣

若你想要特別吸睛的泳衣，又想要好好藏住腰間肉，那麼可以挑選在腰間做特殊剪裁的款式，別忘了要露出纖細的四肢，達到隱惡揚善的作用，藉此增強修飾效果，對於蘋果型、梨型身材是再適合不過的泳衣。

適合身形：沙漏型、蘋果型、梨型

20：深V連身泳衣

深V設計讓身形在視覺中有被上下拉長的感覺，進而忽略左右的寬度，適合軀幹豐腴、上身較寬的人。深V雖然簡單常見，卻相當性感，能夠展現出十足的魅力，推薦對身材感到自信的女生可以嘗試看看。

適合身形：沙漏型、H型、倒三角

若是不知道該如何挑選泳衣款式，可以參考近年來的流行趨勢，讓泳衣的功能不再受侷限，一衣多穿時髦又方便！而泳衣款式多樣，除了根據自己的身形找到適合的泳衣之外，最重要的還是符合自身的喜好，並且多多嘗試不同的風格，才能夠找到命定泳衣。

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