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Nike熱門鞋款現省千元！「換季7折快閃」400件商品降價了

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記者鮑璿安 ／台北報導

夏季過去，Nike官網無預警帶來快閃換季降價活動，本次最高可享 7 折優惠，而且無需優惠代碼，多達400樣商品直接打折，囊括鞋款、服飾、配件，都能及時入手換新裝備。

▲▼nike。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲此次特惠從9月23日至9月28日，精選款式享最低 7 折優惠。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲▼nike。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲Nike Court Vision 低筒 Next Nature男鞋$1,749。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲▼nike。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲Jumpman MVP男鞋限時優惠$3,149。（圖／翻攝自NIKE官網）

此次特惠在Nike官網登場，從9月23 日至9月28 日，精選款式享最低 7 折優惠，囊括熱銷鞋款以及多款新品，舉例經典小白鞋Nike Court Vision 低筒 Next Nature，從原價$2,500來到$1,749，Jumpman MVP也有7折，現省1351元相當有感，並且不需要輸入折扣碼直接擁有新價格。除了鞋款以外，針對運動內衣、棒球帽、休閒包款也都降價。

▲▼ 韓星球鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星球鞋 。（圖／品牌提供）

▲IU (李知恩) 穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓星球鞋 。（圖／品牌提供）

2024大勢的復古球鞋熱度從未斷過，New Balance又公開亞太區形象大使IU (李知恩) 的全新美照，為新款1906R機能跑鞋新色帶貨，IU以率性的披肩黑長髮造型出鏡，穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋，這次的夏日新色更有前衛科技感，鞋款以經典跑鞋 MR1906為靈感，具有千禧美學的流線外觀相當受矚目；機能方面也絲毫不遜色，於鞋底搭載 ABZORB 中底和 N-ergy 高回饋緩震科技中底，型塑舒適腳感。在日常造型方面，可以像IU一樣混搭寬鬆黑褲，為簡約穿搭帶來視覺亮點。

關鍵字：

運動服飾, 折扣, 換季, 購物, Nike

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