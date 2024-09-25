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星巴克9／26第二杯半價　大杯以上享優惠

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記者蔡惠如／綜合報導

繼周一美好的大杯買一送一後，星巴克從9／26再加碼，推出一連兩天「全品項第二杯半價」優惠活動，讓星迷們可以準備好心情度過美好的周末，且大杯以上就可享優惠，揪伴享優惠更加輕鬆。

星巴克9／26、9／27一連兩天推出「咖啡同好日，一起喝咖啡」優惠，活動期間消費者至全台星巴克門市，購買兩杯大杯或特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價，並限當場一次領取。

▲星巴克。（圖／翻攝星巴克IG）

▲快揪同事、朋友一起喝咖啡。（圖／翻攝Starbucks IG）

未提供優惠的品項僅有罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且全台除了機場管制區門市，都可享此項優惠，但須注意此優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點。

此外，迎接10／1國際咖啡日，京站時尚廣場特別針對上班族推出「上班喝咖啡 頭腦不會灰」優惠活動，從10／1起至10／10連續10天，精選館內10家咖啡品牌推出專屬優惠，包含1+1第二杯優惠及多款特價組合，為上班族的日常生活帶來一杯小確幸。

▲京站國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲京站國際咖啡日優惠，gonna飲品外帶全品項享8折。（圖／業者提供）

其優惠內容包括Ten Thousand Coffee任選1個可頌+1杯飲品，現折30元、gonna飲品外帶全品項享8折優惠、微兜絲綢女王拿鐵，原價150元，第二杯享6.6折優惠、糀日和原價130元美式咖啡，內用第二杯享8折優惠、蔬慕咖啡全品項內用第二杯半價、不二弄咖啡外帶咖啡系列全品項第二杯半價等。

▲京站國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲糀日和美式咖啡內用第二杯8折。

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