席伊麗手工「Haynes海恩斯」頂級床墊在台開賣　起跳價200萬元

▲席伊麗手工「Haynes海恩斯」頂級床墊在台開賣，瞄準高端消費者。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

Sealy（席伊麗）近期在台推出全新頂級床墊系列「Haynes海恩斯」，主打澳洲工匠精緻手工製作、選用頂尖材料選用以及品牌專利技術，將產品定位於奢華睡眠體驗，針對追求極致舒適感的消費者，雙人床墊要價204萬元起跳，每一睡都是千金價。

看準現代人對於睡眠重視程度越來越慎，加上高端市場逐漸頂級化，「Haynes海恩斯」床墊主打深厚工藝訴求，強調每張床墊需耗費至少600小時製作，且僅能由擁有超過20年經驗的手工製床大師完成。製作過程中使用了堪比工藝品的「貫穿式拉鈕工藝」，需耗費整整一天時間，將床墊結構與舒適層以防彈衣材質克維拉纖維（Kevlar）結合，確保耐用性與穩定性。

床墊厚度達到37公分，業者表示，這樣的工藝需要精準操控，既不影響內部彈簧系統，又能將豐富的舒適層完美結合，這些細節都大大提高產品的價值。此外這款床墊也搭載Sealy的專利技術「皇冠美姿感應彈簧Rest II Coil」，提供三段式支撐，並號稱能感應人體曲線，在不同位置提供漸進式承托，有效緩解身體壓力。

底層結構則使用「Unicased XT免翻面穩定承托系統」，能穩定整張床墊，並延長床墊壽命，使每個睡眠者在床的任何角落都能感受到均勻的支撐力。採用高級美麗諾羊毛及天然乳膠，可透氣且貼合人體曲線，提供柔軟舒適的包覆感。孿生配對薄墊設計可自由拆換，使用者能根據需求調整床墊的舒適層次。

「Haynes海恩斯」系列床墊預計將於10月起在台開賣，品牌提供「限定預約試躺尊榮禮遇」，其標準雙人床「Haynes海恩斯」售價為204萬元，下墊售價33萬元；加大雙人床售價264萬元，下墊售價41萬元。

▲Hästens床墊要價百萬元起跳。（圖／記者陳筱惠攝、Hästens提供）

在強調睡眠對健康很重要的現在，以藍白格紋床墊設計為標誌的Hästens海絲騰，獲得許多台灣高端貴客喜愛，其品牌講求自然理念，以堅硬的松木、溫暖的羊毛、可排濕的馬毛與自然的棉花、亞麻等構成，主要材質沒有化學原料，且以技術純熟的工匠製作，全球只有一個工廠，絕不採用外包製作。

而Hästens的床墊強調因為排汗性佳，又能保持溫暖，更容易進入深層睡眠，也能幫助身體修復、恢復精神，且讓身體更有支撐感，據之前體驗的人透露「感覺像睡在雲端上」，該床墊在台灣販售的款式，平均價格在250萬元至300萬元，品牌最高等級Grand Vividus旗艦系列甚至要價破千萬元，相當驚人。