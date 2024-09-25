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SOGO大巨蛋「最美地下街」9／26開幕　bhc CHICKEN台首店開幕時間曝光

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▲SOGO大巨蛋地下街9／26起陸續開幕。（圖／SOGO提供、翻攝bhc CHICHEN官方IG）

▲SOGO大巨蛋地下街9／26起陸續開幕，10月下旬將迎來bhc CHICKEN全台首店。（圖／SOGO提供、翻攝bhc CHICKEN官方IG）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO大巨蛋第二區「花園綠廊」將於明9／26正式對外開幕，集結18家品牌以精緻地下街模式，在地下二樓捷運連通廊道登場，18間品牌中有4間全台首店、1間台北首店、1間獨家店型，其中10間會在明日見客，包括首度實體化的「柴窯火腿製造所」全台首店，其店內名物「厚切火腿三明治」終於可以現場買到啦！全智賢最愛bhc CHICKEN首店也將登場。

▲SOGO大巨蛋地下街9／26起陸續開幕。（圖／SOGO提供、翻攝bhc CHICHEN官方IG）

▲全台首店柴窯火腿製造所，推出大巨蛋店限定口味「黃金地瓜厚切火腿三明治」。

之前被SOGO董事長黃晴雯稱為「全台最美百貨地下街」的大巨蛋花園綠廊將在9／26對外開幕，首波登場10家品牌，包括團購名店「柴窯火腿製造所」全台首店，招牌厚切火腿三明治隨時免等直接買、路易莎與烘焙職人周俊宏聯手打造新型態特色麵包門市「Louisa Bakery」、北海道冰淇淋CREMIA、珍奶品牌台北首店御私藏COZY TEA LOFT等。

▲SOGO大巨蛋地下街9／26起陸續開幕。（圖／SOGO提供、翻攝bhc CHICHEN官方IG）

▲獨家店型 Louisa Bakery巧巴達三明治，9／26開幕。

第二波9／30則陸續有麥當勞、摩斯接連進駐；10月迎來樂天小香港，供應全天候點心、港式粥麵，忠實重現香港滋味；10月下旬再開出全智賢喜愛的bhc CHICKEN全台首店，喜愛韓式炸雞的準備吃爆啦！

▲SOGO大巨蛋地下街9／26起陸續開幕。（圖／SOGO提供、翻攝bhc CHICHEN官方IG）

▲10／23將開幕全台首店「樂天小香港」。

▲SOGO大巨蛋地下街9／26起陸續開幕。（圖／SOGO提供、翻攝bhc CHICHEN官方IG）

▲10月下旬open全台首店 bhc CHICKEN星星炸雞Bburinkle。

SOGO表示，除眾多美食之外，fanfancy+with GiGO推活專門店也在地下街開出海外首店，包含各種周邊商品及特殊裝飾，創造出專屬於自己、獨一無二的偶像應援物。此外平價飾品BONNY&READ、毛孩周邊PET PARADISE也都將進駐。

▲SOGO大巨蛋地下街9／26起陸續開幕。（圖／SOGO提供、翻攝bhc CHICHEN官方IG）

▲全台首店 fanfancy +with GiGO將於9／26開幕。

業者表示，慶祝開幕好禮從9／26至11／6期間，下載APP並註冊會員成功（含活動前已註冊之APP會員），即可獲得活力Coupons 500元歡慶開幕禮，內有50元電子折價券共10張，單筆消費滿500元即可使用。

關鍵字：

SOGO, 大巨蛋, 花園綠廊, 開幕, 品牌

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