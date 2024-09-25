GUCCI 18億義式迷宮花園珠寶登台　不對稱設計、碩大寶石太迷人

▲GUCCI在台舉辦LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶暨腕錶展，總值近18億元。（圖／GUCCI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

GUCCI 2019年跨足高級珠寶市場，融入品牌DNA的設計、蒐羅寶石的功力，以及精湛工藝有目共睹，近日在台舉辦LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶暨腕錶展，總值近18億元，規模是歷來之最，當中身價最高、約95,100,000元的帕拉依巴碧璽項鍊，集此系列特色於一身，鍊身呼應迷宮主題展現幾何線條，並採用鏤空設計讓視覺與佩戴上都輕盈，主石為顏色迷人的珍罕24.35克拉莫三比克帕拉伊巴碧璽，整體盛放大自然活力。

▲GUCCI此次珠寶展最高價的帕拉依巴碧璽項鍊，主石為24.35克拉莫三比克帕拉伊巴碧璽，95,100,000元。

LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶系列探索義式花園的華麗美景，最鮮明的特色是發想自迷宮的流暢幾何線條，細看還融入GUCCI標誌性的G Logo，此外，採用不對稱設計，在大件項鍊創造和諧的不對稱結構實屬高難度，GUCCI飾有雙主石28.07克拉尖晶石和14.91克拉紅寶碧璽項鍊堪稱最佳代表作，項鍊一邊是時髦的G Logo，另一側由花朵構成，交會於迷人寶石達到平衡。





▲GUCCI飾有雙主石28.07克拉尖晶石和14.91克拉紅寶碧璽項鍊，採用不對稱設計並融合花朵與G Logo。

輕盈鑲嵌鏤空技術也大量運用在LABIRINTI GUCCI義大利迷宮花園高級珠寶系列，透過「au jour」鏤空技術及「Tunnel」金屬鑿空手法，讓光線能穿透GUCCI精選的碩大迷人寶石，35.69 克拉海藍寶石鑽石手環完美演繹，而此次在台展出的作品中，最重量級的寶石為懸掛113.35克拉的長水滴綠色碧璽項鍊。此外，GUCCI也推出凸顯大自然活力的具象設計，款式包括花朵造型耳環、蜻蜓胸針，靈動姿態非常吸睛。





▲GUCCI以迷宮為設計靈感的鑽石手環鑲嵌帕拉伊巴與綠色碧璽、35.69 克拉海藍寶石。





▲此次GUCCI珠寶展最重量級的寶石之一，為懸掛113.35克拉的長水滴綠色碧璽項鍊。





▲GUCCI花朵造型耳環呼應義大利花園主題。

▲GUCCI蜻蜓胸針姿態優美，鑲嵌坦桑石、祖母綠與鑽石。

同樣來自義大利的寶格麗（BVLGARI），則為Serpenti靈蛇珠寶注入千變萬化的可能性，新作Serpenti Aquamarine Dive海藍之夢頂級彩寶項鍊以玫瑰金打造銜尾蛇造型，垂墜海水藍寶，屬於甜美系的配色；另一款Serpenti Floral Embrace Choker花間靈蛇頂級彩寶項鍊則融入中國古典神話中的龍形象，以黃K金打造的蛇身層層盤繞，蛇首及蛇尾鑲嵌鑽石，並點綴粉紅碧璽、紫水晶和祖母綠，短頸鍊設計相當時髦。



▲寶格麗Serpenti Aquamarine Dive海藍之夢頂級彩寶項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲寶格麗Serpenti Floral Embrace花間靈蛇頂級彩寶項鍊。