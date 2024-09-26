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從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準

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記者鮑璿安／綜合報導

其實每個人的行為特質很多時候都能體現出自身內心情況，近來一款心理測驗爆紅，據說透過以下4個「舉手方式」，選擇你伸出手的瞬間，就能看出隱藏性格和戀愛方式！

第一時間讓你舉起手來，你會選擇以下哪一種方式？

▲ 手指分開自然舉起。（圖／翻攝自unsplash）

▲ 手指分開自然舉起。（圖／翻攝自unsplash）

1. 手指分開自然舉起

2. 手指併攏舉起

3. 握拳舉起

4. 手指微微彎曲舉起

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

1.選擇手指分開自然舉起的人個性外放

這類人其實是好相處容易接近的，你不太會刻意隱藏自己的情緒，有什麼心情起伏都會第一時間流露出來，開心且不記仇，自然擁有好人緣，在感情中其實也是一樣，你偏好有話直說，躲躲藏藏完全不是你的風格。

2.選擇手指併攏舉起的人謹慎

這代表著你為人處世非常謹慎，長期處在舒適圈之內很安逸，相對也容易錯過一些屬於你的機會，感情也是一樣，不努力去追求就會錯過了。但是這樣的人其實也並非好欺負的，當有人踩到了你的底線就會有很大反彈，讓認識你的人嚇一大跳。

3. 選擇握拳舉起的人擁有高度人格魅力

你是有很大反差的人，剛認識時和認識後完全不一樣，外冷內熱是一部分，你也很敢愛敢恨，面對不屬於自己的東西不強求，一旦遇上了真愛，你也會不顧一切去緊抓。

4.選擇手指微微彎曲舉起的人比較軟弱

這類人個性比較軟，不論是感情或是生活都一樣，很容易被施壓，讓人感覺你沒有底線一再忍讓，因為你自身也不太會堅持自己想要的東西，容易被別人的看法和言語影響，失去了很多機會才知道有時候應該強硬一些。

關鍵字：

心理測驗, 隱藏性格, 戀愛方式, 測試

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