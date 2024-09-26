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超準！你覺得這張圖像什麼？秒測你最近的「壓力來源」

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記者曾怡嘉 ／台北報導

現代人生活忙碌高壓，每天都被時間追趕著，讓人被壓力壓得喘不過氣來，《小紅書》有個超準心測，一張圖就能測出你的壓力來源，實測過的網友都喊準！

#憑直覺看下方這張圖，你覺得像什麼呢？

▲▼超準心測！一張圖測出你的壓力來源 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.樹木

B.罐頭

C.衛生紙

D.蛋糕捲

--------------------（下有完整分析）

#挑選A的你

你的壓力來自於不自由，最近的你處在忙碌階段，就像一根蠟燭多頭燒，要顧好工作，也不能忽略家庭，很少有時間屬於你，有時候別攬太多事情上身，也別要求事事都完美，把多餘的時間留一點給自己。

#挑選B的你

你的壓力來自於不擅長的事情，這些壓力對於求好心切的你，就像一顆大石頭壓在心上，同時你也很在意別人對你的看法，把自己搞得更緊張，給自己多點時間，把不擅長的事情變成擅長，會活得舒坦一點。

#挑選C的你

你的壓力來自於不講理的事情，你很要求公平、有條理，但凡你看在眼裡那些失控的事情，都會讓你很煩躁，你希望事事都在你的規劃以內，只要超出你的框框，你就會感到莫大壓力，建議你遇到事情先冷處理，別讓情緒帶著走。

#挑選D的你

你的壓力來自於家人或是朋友和你不一致的意見，你其實很希望能被理解，心思細膩的你，許多事情總為他人著想，所以你希望別人也能對你設身處地，但往往事與願違，其實每個人都是不同個體，意見不一但可以尊重，彼此磨合後，反而會讓關係越來越好。

關鍵字：

壓力, 小紅書, 心測, 現代人, 解壓

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