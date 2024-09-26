徐若瑄百萬鑽飾上身笑得燦爛　狂愛羽毛耳掛哼起自己的歌

▲徐若瑄對Hearts On Fire羽毛耳掛一見鍾情，還想起了自己的歌曲《翅膀》。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國鑽石品牌Hearts On Fire近日發表VELA 系列珠寶，邀女星徐若瑄演繹新作，一身黑裝的她特別將長髮往後梳乾淨，再戴上百萬鑽石珠寶展現摩登韻味，她對於羽毛造型的鑽石耳掛一見鍾情，直呼：「太喜歡了！」耳邊還響起她的歌曲《翅膀》，她並暖心問候粉絲是否過得好，網友一面倒讚她太美，並獻上祝福願她一切都好。





▲Hearts On Fire VELA白K 金法式鑲嵌鑽石耳環，鑲嵌約4.50克拉鑽石，782,000元。

49歲的徐若瑄和新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰，因個性不合且工作關係長期分隔兩地，去年底簽字離婚結束9年婚姻，兩人育有9歲的兒子「都疼」隨著徐若瑄在台生活，她近日才分享「與都疼1公分的距離」，原來是兒子的腳丫子尺碼已快追上她，盡顯為人母的驚喜；而在家人朋友陪伴下她也重拾正能量，為Hearts On Fire示範嶄新羽毛設計的VELA系列珠寶，她掛著燦爛笑容入鏡，盡顯女神的自信風采。

▲徐若瑄戴著Hearts On Fire VELA系列鑽石珠寶露出燦爛笑容。

▲Hearts On Fire VELA白K金法式鑲嵌鑽石套戒，鑲嵌約2.75克拉美鑽， 574,000元。

同齡的林志玲出席公開活動，則喜歡戴優雅溫潤的珍珠首飾為整體造型增添亮點，心頭好是日本品牌TASAKI的作品，多次戴著知名balance系列項鍊亮相，她所選的款式為5顆珍珠整齊排列於18K金平衡桿上的直立鍊墜，屬於日常百搭設計。

▲林志玲出席活動喜歡搭配TASAKI珠寶，曾佩戴balance系列項鍊。（圖／翻攝chiling.lin IG）