上班5天的疲勞救贖！把周三當成小周末　減輕工作量安排期待的行程

文／女子學

一周上班五天的疲憊感，相信是大多數上班族的共同感受。有時候我們以為的職業倦怠，其實只是因為休息時間太少，常常還來不及好好感受假日，就要面對周一的到來。

還記得今年的51勞動節在周三放假嗎？那時候，身邊好多朋友都覺得那周特別輕鬆，只要上兩天班就能休息，減輕了不少疲憊與壓力。才發現原來在周間休息一天的工作模式，是多數上班族的疲勞救贖。

即使現在還無法實現周休三日的快樂，但我們其實可以自己把周三定為休息日，仿效近年歐美流行的「Gap Day」，在這天營造小周末的感覺。不管是工作上的行程或是下班後的休閒活動，都可以給自己一個緩衝，安排相較輕鬆的活動，像是以下編輯推薦的方法，都是營造小周末的技巧。

▲《媽媽朋友的兒子》劇照。（圖／FB@tvN drama ，下同）

減輕周三工作量，讓自己有個緩衝



首先，先從工作規劃說起，在可以自行安排工作的狀態下，若是想把周三當成緩衝日，我們可以將這天的工作量減低，盡量不把需要耗費太多心力的工作放在這天，最好能在周一或是周二完成，周三做些收尾的事項，如此既能不讓自己在這天太累，也能讓前兩天的工作日，更有目標與動力完成工作。

另外，如果可以，也盡量不把重要會議與最後期限放在周三，這天可以做些簡單的文書工作或是聯繫客戶，雖然這些事較為瑣碎，但相對不需耗費太多腦力，而且大部分人很少在星期三排休，所以這天做聯繫工作的話，也比較不會找不到人。

把周三當成小周末，安排會期待的行程



若是工作安排彈性較低的話，也沒關係，就把重心放在下班後，至少在屬於自己的時間，要做到遠離工作。上述有提到，要把周三營造成小周末，其實方法很簡單，就是把下班時間當作假日過，雖然只有一個晚上的時間，但有充分休息，就是修復精神最好的方法。

當然，每個人的個性不同，修復調解自己的方式也不一樣。外向型E人，可以在這天約朋友們相聚，踩點美食餐廳、唱歌小酌或是運動，都是不錯的選擇。需要自我空間的內向型I人，可以單獨看場電影，或是獨自在家享受Me Time。其實不管做什麼，只要這天的安排，是自己會期待的，並與其他平日不同，都是能在周三喘口氣的好方法。

另外，若你也是不喜歡做家事的人，也可以把日常的家事分散在平日，或是周末先完成好，下班後，還要做家事其實蠻辛苦的，若是有下廚習慣的人，這天就偷懶一下叫個外送，讓自己有更多時間享受小周末的夜晚。

以上是編輯分享的方法，其實最重要的就是在這天減輕工作量，並安排自己期待的行程，讓這個卡在周間的日子，有不一樣的生活感受，就不會覺得太疲憊了。

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