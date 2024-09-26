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卡地亞獨特形狀錶款太迷人　獨一無二磁力座鐘水上秀時間

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲金鐘視帝薛仕凌演繹卡地亞TONNEAU雙時區鏤空腕錶。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）採預約制的The Magic of Time珍藏腕錶鑑賞活動28日至10月6日於台北101旗艦店登場，集結近40只首次抵台的年度新錶與經典限量腕錶，分別依近現代暨古董腕錶（Cartier Vintage & Tradition）、藏家系列（Cartier Privé）、特殊年份復刻系列（Cartier Re-edition）、高級製錶（Fine Watchmaking）、高級珠寶腕錶與座鐘（High Jewellry Watches & Clock）與經典錶款（Icons）主題，讓賓客大飽眼福，當中包括獨一無二的Célian磁力時鐘，只要注入純水讓白K金浮錘漂浮即可顯示時間，詩意浪漫設計備受矚目。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞特殊年份復刻系列TONNEAU雙時區鏤空腕錶限量100只，靈感源自1906年作品。

藉由卡地亞錶展，可領略品牌在圓形錶款之外「獨特形狀」腕錶的精彩表現，自1904年推出Santos de Cartier腕錶以來，品牌不斷探索幾何形狀和簡潔線條，無論是此次可銷售的70年代至90年代古董錶，抑或卡地亞邀金鐘視帝薛仕凌演繹的特殊年份復刻系列TONNEAU雙時區鏤空腕錶、金鐘視帝傅孟伯所戴的Santos-Dumont限量版腕錶，都以雋永設計扣人心弦。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲金鐘視帝傅孟柏戴上卡地亞經典腕錶系列Santos-Dumont限量錶。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Santos-Dumont限量版腕錶灰褐色搭配黃K金款。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）


▲Cartier Tradition系列可銷售的1977年Vendome古董錶。

自2015年起，卡地亞Cartier Privé藏家系列每年會重新詮釋代表性錶款，打造簡潔時分針版本與一款複雜腕錶，今年選定龜形錶殼的Tortue，創作黃K金與鉑金鑲鑽的時分顯示限量腕錶，以及優雅的單案把計時腕錶；而高級製錶主題代表作則是裝載鏤空微型自動盤機芯9629 MC的SANTOS-DUMONT SKELETON腕錶，微型自動盤上象徵1908年Alberto Santos Dumont的Demoiselle飛機超吸睛，讓藏家爭相收藏。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Cartier Privé Tortue黃K金單按鈕計時碼錶，限量200只。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞SANTOS-DUMONT SKELETON精鋼錶採用全新鏤空微型自動盤機芯 9629 MC。

而今年女錶焦點為Reflection de Cartier系列手環錶，手環兩端分別為斜面錶盤與鏡面，兩兩相對相互映照，別具妙趣，款式包括 黃K金和玫瑰金錶款，白K金鑲鑽錶款及兩種白K金鋪鑲彩色寶石錶款。此次錶展卡地亞還呈現全球唯一的Célian磁力時鐘，底座為共重6,112.50克拉的18K白金及青金石，注入水後猶如小水塘，鑲鑽的白K金浮錘在水面悄然運行指示時間。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞手環形式的Reflection de Cartier鑽錶。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞獨一無二的Célian磁力時鐘，底座為共重6,112.50克拉的18K白金及青金石。

座鐘不僅具實用性，更是裝飾空間的亮眼擺件，精品龍頭LVMH集團今年收購的瑞士品牌L’Epée 1839，以創意座鐘設計著稱，近日於第八屆「匠心·獨具」時間藝術展（IWST, Independent Watch & Art Salon Taiwan）展出限量100件的T35賽車機械座鐘，外型源自1920、1930年代賽車，透過後輪上鍊具8日動力儲存，時間顯示位於車身底盤側面、駕駛藏則是展示機械奧秘的舞台，更令人驚喜的是賽車座鐘側面的手剎裝置可釋放引擎，露出隱藏的雪茄打火機。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲L’Epée 1839 T35 賽車座鐘，1,480,000元。（圖／葳鑠提供，以下同）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲L’Epée 1839 T35 賽車座鐘側面的手剎裝置可釋放引擎，露出隱藏的打火機。

►「大馬最美千金」看賽車行頭飆破千萬元　愛馬仕包、卡地亞是標配

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關鍵字：

卡地亞, Cartier

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