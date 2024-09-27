MIKIMOTO萬聖節珠寶卡哇伊　飛天巫婆、黑珍珠貓咪全出籠

▲MIKIMOTO 萬聖節系列鑽石墜鍊（左起）116,000元，蝙蝠造型金南洋珍珠胸針77,000元，貓咪造型黑南洋珍珠墜鍊141,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

10月底將迎來萬聖節，日本珠寶品牌MIKIMOTO推出俏皮的萬聖節系列珠寶，代表性元素如蝙蝠、蜘蛛、黑貓與騎著掃把的巫婆等全員出動，品牌特別於純銀或18K白金材質上鍍黑銠展現黑色金屬感，配上白色、金色或黑色珍珠創造出神秘奇幻的氣氛，價格鎖定約10萬元以內，讓粉絲更容易入手。





▲MIKIMOTO萬聖節系列蜘蛛網線條懸掛着鑲有鑽石的迷你蜘蛛胸針，55,000元。

▲MIKIMOTO萬聖節系列蝙蝠造型黑南洋珍珠胸針，33,000元。

MIKIMOTO萬聖節系列珠寶品項涵蓋胸針、耳環與項鍊，清一色都是黑與白色系為主，最亮眼的是鑲嵌金南洋珍珠的蝙蝠胸針，同時還點綴尖晶石、石榴石與藍寶石；最具動感設計為18K白金蜘蛛網胸針，蜘蛛網懸掛着鑲有鑽石的迷你蜘蛛，會隨著佩戴者的動作輕輕擺動，而貓奴們肯定會被MIKIMOTO精心打造的黑南洋珍珠貓咪墜鍊收服，配上鑲嵌鑽石的18K粉紅金蝴蝶結可愛極了。

▲MIKIMOTO女巫造型胸針，21,000元。



法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）赫赫有名的貓咪形象珠寶，源自品牌的寵物貓Wladimir，透過精湛的工藝呈現牠深邃的藍寶石眼睛、鑲鑽的浮雕皮毛。最新作品高級珠寶系列Wladimir貓咪項鍊，鑲嵌紅碧璽、瑪瑙、白水晶、石英、黑色藍寶石、珍珠母貝和鑽石，而貓咪戒指與耳環則有重量級彩色寶石坐鎮，相當華美。



▲Boucheron高級珠寶系列Wladimir貓咪項鍊，鑲嵌紅碧璽、瑪瑙、白水晶、石英、黑色藍寶石、珍珠母貝和鑽石。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲Boucheron高級珠寶系列Wladimir貓咪戒指鑲嵌綠碧璽、沙弗萊石、珍珠母貝和鑽石。