fb ig video ETtoday search mobile

MIKIMOTO萬聖節珠寶卡哇伊　飛天巫婆、黑珍珠貓咪全出籠

>

▲▼MIKIMOTO,Chaumet 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO 萬聖節系列鑽石墜鍊（左起）116,000元，蝙蝠造型金南洋珍珠胸針77,000元，貓咪造型黑南洋珍珠墜鍊141,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

10月底將迎來萬聖節，日本珠寶品牌MIKIMOTO推出俏皮的萬聖節系列珠寶，代表性元素如蝙蝠、蜘蛛、黑貓與騎著掃把的巫婆等全員出動，品牌特別於純銀或18K白金材質上鍍黑銠展現黑色金屬感，配上白色、金色或黑色珍珠創造出神秘奇幻的氣氛，價格鎖定約10萬元以內，讓粉絲更容易入手。

▲▼MIKIMOTO,Chaumet 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO萬聖節系列蜘蛛網線條懸掛着鑲有鑽石的迷你蜘蛛胸針，55,000元。

▲▼MIKIMOTO,Chaumet 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO萬聖節系列蝙蝠造型黑南洋珍珠胸針，33,000元。

MIKIMOTO萬聖節系列珠寶品項涵蓋胸針、耳環與項鍊，清一色都是黑與白色系為主，最亮眼的是鑲嵌金南洋珍珠的蝙蝠胸針，同時還點綴尖晶石、石榴石與藍寶石；最具動感設計為18K白金蜘蛛網胸針，蜘蛛網懸掛着鑲有鑽石的迷你蜘蛛，會隨著佩戴者的動作輕輕擺動，而貓奴們肯定會被MIKIMOTO精心打造的黑南洋珍珠貓咪墜鍊收服，配上鑲嵌鑽石的18K粉紅金蝴蝶結可愛極了。

▲▼MIKIMOTO,Chaumet 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO女巫造型胸針，21,000元。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）赫赫有名的貓咪形象珠寶，源自品牌的寵物貓Wladimir，透過精湛的工藝呈現牠深邃的藍寶石眼睛、鑲鑽的浮雕皮毛。最新作品高級珠寶系列Wladimir貓咪項鍊，鑲嵌紅碧璽、瑪瑙、白水晶、石英、黑色藍寶石、珍珠母貝和鑽石，而貓咪戒指與耳環則有重量級彩色寶石坐鎮，相當華美。
 

▲▼MIKIMOTO,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Boucheron高級珠寶系列Wladimir貓咪項鍊，鑲嵌紅碧璽、瑪瑙、白水晶、石英、黑色藍寶石、珍珠母貝和鑽石。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼MIKIMOTO,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Boucheron高級珠寶系列Wladimir貓咪戒指鑲嵌綠碧璽、沙弗萊石、珍珠母貝和鑽石。

►韓韶禧記者會上若有所思　全身帶貨都是精品牌

►Swatch骷髏錶有點搞笑　竟是《辛普森家庭》霸子被電到

關鍵字：

MIKIMOTO, Boucheron, 萬聖節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

女神卡卡「水晶淚滴」妝搶鏡　瘋狂「小丑女」華麗登場

女神卡卡「水晶淚滴」妝搶鏡　瘋狂「小丑女」華麗登場

徐若瑄百萬鑽飾上身笑得燦爛　狂愛羽毛耳掛哼起自己的歌

徐若瑄百萬鑽飾上身笑得燦爛　狂愛羽毛耳掛哼起自己的歌

韓韶禧記者會上若有所思　全身帶貨都是精品牌

韓韶禧記者會上若有所思　全身帶貨都是精品牌

全球唯一楊紫瓊特別版RICHARD MILLE鑽錶上拍　估價2250萬起 宋慧喬來台戴316萬新錶　AP鏤空錶配黑裝好搶眼 柯震東最貴錶收藏保密　自認「我有好好賺錢」 翠玉白菜與梵克雅寶祖母綠項鍊同台　故宮「大美不言」展華麗登場 Swatch骷髏錶有點搞笑　竟是《辛普森家庭》霸子被電到 AP輕盈鍛造碳錶更上層樓　首見雙色、耐濕還耐刮 李英愛空氣瀏海成功減齡　穿過膝長靴像動漫美少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面