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女神卡卡「水晶淚滴」妝搶鏡　瘋狂「小丑女」華麗登場

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▲▼女神卡卡 。（圖／路透社）

▲女神卡卡穿CELINE紅色訂製蓬袖禮服搭配Tiffany珠寶出席電影《小丑：雙重瘋狂》倫敦首映會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

女神卡卡（Lady Gaga）25日出席她與瓦昆菲尼克斯主演的電影《小丑：雙重瘋狂》倫敦首映會，飾演「小丑女」哈莉奎茵的她將戲裡的瘋狂因子反映在宣傳服上，身穿CELINE特別訂製的紅色蓬袖短外套配低胸禮服，配上特別設計的藍色眼影與「水晶淚滴」妝容，完美呼應「小丑女」角色。

▲▼女神卡卡 。（圖／路透社）

▲女神卡卡（右）水晶眼淚妝非常搶眼，未婚夫麥可波蘭斯基愛相隨伴她宣傳新電影。（圖／路透社）

造型向來前衛大膽的女神卡卡，此次出席《小丑：雙重瘋狂》倫敦首映會，穿著CELINE紅色蓬袖禮服，誇張卻不失優雅，她的短版外套上別著Tiffany & Co.標誌性的Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌逾20克拉錳鋁榴石及粉色藍寶石、鑽石的石上鳥胸針，主石與她的禮服色系相襯，頗具畫龍點睛之效。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲女神卡卡別上Schlumberger by Tiffany & Co.鉑金與18K金鑲嵌逾20克拉錳鋁榴石及粉色藍寶石、鑽石的石上鳥胸針。（圖／Tiffany提供，以下同）

除了石上鳥胸針，女神卡卡還戴上Tiffany 2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste蒼穹萬象Flames熾陽之焰系列鑲嵌總重逾2克拉的濃彩黃鑽及鑽石耳環，以及Apollo燦爛之輝系列鑲嵌逾5克拉濃彩黃鑽及鑽石手環，盡顯巨星風範，而她的IT企業家的未婚夫麥可波蘭斯基（Michael Polansky）也愛相隨，小倆口合影藏不住甜蜜。
 

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste 蒼穹萬象Flames熾陽之焰系列鑲嵌總重逾2克拉的濃彩黃鑽及鑽石耳環。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲女神卡卡戴Tiffany Céleste蒼穹萬象Apollo燦爛之輝系列鑲嵌逾5克拉濃彩黃鑽及鑽石手環。

►女神卡卡「鴿子蛋」求婚鑽戒曬恩愛　惡魔尖角蕾絲帽氣勢大勝

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關鍵字：

女神卡卡, Lady Gaga, CELINE, Tiffany & Co.

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