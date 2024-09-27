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風Luxury／納達爾陀飛輪錶不含錶帶11.5g　RICHARD MILLE刷新紀錄

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▲▼Richard Mille,AP 。（圖／公關照）

▲納達爾對RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶愛不釋手。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

深受名人、藏家追捧的瑞士名錶RICHARD MILLE錶款，動輒數百萬甚至數千萬的非凡身價，關鍵在於3大因素，分別為創新科技、自製機芯與革命性材質，為西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）打造的RM 027系列終極錶款RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶，集3大特色於一身，不含錶帶重量僅11.5克，可承受超過14,000 g的加速度衝擊，成功創下手動陀飛輪腕錶的雙重新紀錄。

▲▼Richard Mille,AP 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶不含錶帶重量僅11.5克。

RICHARD MILLE自2010年起伴納達爾征戰，他戴身價上千萬元的陀飛輪錶馳騁球場震撼網壇與錶界，以他為名的RM 027系列今年迎來最終章，品牌將精湛技藝推向了極致，RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶的科技突破在於可承受超過14,000 g的加速度衝擊，刷新手動上鍊陀飛輪紀錄；內載的機芯則以減輕重量為設計目標，選擇以55小時動力儲存的RMUP-01超薄機芯為基礎，並搭載了一枚振頻為3赫茲的飛行陀飛輪，橋板由五級鈦合金和Carbon TPT®碳纖維材質製成因此重量減輕，機芯整體厚度僅3.75毫米、重量僅3.79克。

除了纖薄機芯建功，RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶的錶殼也是輕盈關鍵，RICHARD MILLE與瑞士合作夥伴NorthThin Ply Technology公司耗時五年共同研發新型複合材質Carbon TPT®B.4，與前代Carbon TPT®碳纖維相比密度提高4%、纖維剛性提高15%、樹脂強度提高30%，使整體重量大幅減輕還增強剛性。

▲▼Richard Mille,AP 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 037女錶有豐富的款式，內載2012年發表的自製CRMA1自動上鍊機芯。

目前RICHARD MILLE常用的TPT®材質還包括Quartz TPT®石英纖維、Gold Carbon TPT®金箔碳纖維等，款式豐富的RM 037女錶還採用貴金屬鑲鑽的華麗設計，另外五級鈦合金、高科技陶瓷中ATZ 陶瓷、TZP 陶瓷也常出現在RICHARD MILLE錶上，每一款材質新色的推出，其實都歷經長時間研發、嚴謹的測試，達到完美定色、親膚效果才會正式面世。

▲▼Richard Mille,AP 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 037 Gold Carbon TPT®金箔碳纖維自動上鍊腕錶。

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼錶）也在材質與機芯研發積極尋求突破，最新力作Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列43毫米雙追針GMT大日期計時碼錶，首次採用彩色鍛造碳材質，此突破是歷經5年研發的成果，使用色度鍛造技術（Chroma Forged Technology，CFT）讓碳纖維可直接被上色，此錶款呈現黑中透藍的雙色調，具耐震、耐熱和耐濕特性，與其他鍛造碳另一差異是樹脂含量較低，因此更耐刮，目前已獲專利保護。

▲▼Richard Mille,AP 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列43毫米雙追針GMT大日期計時碼錶。（圖／AP提供）

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關鍵字：

風Luxury, 納達爾, RICHARD MILLE, AP, Audemars Piguet

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