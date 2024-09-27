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韓星李棟旭變身「最帥上班族」　長腿歐巴西裝絕配天梭漸層錶

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▲▼Tissot,Hamilton 。（圖／公關照）

▲天梭表亞洲形象大使李棟旭在天梭形象照中演繹上班族，長腿歐巴太吸睛。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）亞洲形象大使、南韓男星李棟旭，演出《鬼怪》中的陰間使者、今年初熱播的《殺人者的購物中心》的進灣叔叔等角色都令人印象深刻，此次為宣傳天梭表漸層色面盤的新款PRX 40mm自動錶，他化身為上班族演繹新錶，身高184公分的他展現穿起西裝相當挺拔，堪稱「最帥上班族」。

▲▼Tissot,Hamilton 。（圖／公關照）

▲李棟旭身穿帥氣西裝搭配天梭PRX冰河藍漸層自動腕錶40mm。

誕生於1978年的天梭PRX系列腕錶，於2021年復刻回歸後聲勢銳不可擋，穩居品牌銷售霸主地位，今年首度加入漸層色面盤款式，推出冰河藍與午夜藍兩款漸層色調錶款，搭載動力儲存80小時的Powermatic 80自動上鍊機芯，是正式與休閒場合均能完美搭配的實用款式，由長腿歐巴李棟旭示範更具說服力。

▲▼Tissot,Hamilton 。（圖／公關照）

▲天梭表PRX冰河藍漸層自動腕錶40mm，23,200元。

▲▼Tissot,Hamilton 。（圖／公關照）

▲天梭表PRX午夜藍漸層自動腕錶40mm，23,200元。

同為Swatch集團一員的Hamilton（漢米爾頓），2014年電影《星際效應》中的道具錶大受矚目，因此推出42毫米的Khaki Field Murph卡其陸戰系列墨菲腕錶，2022年再發表38毫米版本，今年則適逢《星際效應》上映10周年，品牌再推2款38毫米新作，分別是黑色面盤的鍊帶錶，以及白色面盤搭配黑色皮革錶帶款式，均裝載80小時動力儲存H-10機芯。

▲▼Tissot,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton Khaki Field Murph鍊帶腕錶38mm，33,500元。（圖／Hamilton提供，以下同）

▲▼Tissot,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton白色面盤Khaki Field Murph腕錶38mm，30,500元。

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關鍵字：

TISSOT, 天梭表, Hamilton, 漢米爾頓

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